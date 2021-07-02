Twitch Yayıncısının Kaybolan Kızı Bulundu
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Twitch Yayıncısının Kaybolan Kızı Bulundu

Twitch Yayıncısının Kaybolan Kızı Bulundu
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Geçen hafta sonu, Twitch yayıncısı Mikey "MikeyPerk" Perkins'in 17 yaşındaki kızı Sarah Perkins'in kaybolduğu haberini vermiştik. Dün gece geç saatlerde nihayet iyi haberler geldi ve Sarah'ın bulunduğu açıklandı.

Geçen hafta sonu, Twitch yayıncısı Mikey "MikeyPerk" Perkins'in 17 yaşındaki kızı Sarah Perkins'in kaybolduğu vermiştik. Dün gece geç saatlerde nihayet iyi haberler geldi ve Sarah'ın bulunduğu açıklandı.

Mikey Perkins, Twitter üzerinden bir mesaj yayınladı ve topluluğa Sarah'nın yerini belirleme konusunda gayretle yardımcı oldukları için .

Sarah'ı arayan Ohio polis departmanı Carlisle, Facebook'ta Mikey Perkins'in haberini onayladı ve "Sarah, 21/2/21 gece yarısı civarında güvenli bir şekilde bulundu ve geri döndü" açıklamasında bulundu.

25 Haziran akşamı kaybolan Sarah için Mikey Perkins, Sarah'nın arkadaşlarının ona "gizlice dışarı çıkıp kendisinden yaşlı insanlarla (20-21) bir otele gitmek için çıktığını" söylediğini söyledi.

Carlisle, Ohio polis departmanı, 26 Haziran'da, yani Sarah kaybolduktan sonraki gün onu aramaya başladı. Mikey Perkins, Twitter, Twitch ve YouTube'da #FindSarah hashtag'i altında destek sağlayarak bu çabaya yardımcı olmak için elinden geleni yaptı.

Düzenli olarak video güncellemeleri sağlayan Mikey'e topluluğunun üyeleri de binlerce tweet ve retweet yoluyla Sarah Perkins ve onun bilinen en son nerede olduğu hakkında bilgi yaydı.

Yaklaşık bir hafta sonra Sarah'ın bulunması ve Mikey Perkins'in kızının güvenli bir şekilde eve dönüşü için bu büyük çaplı çabayı takdir etmesiyle her şey yoluna girmiş gibi görünüyor.

Tüm bu sürecin ardından Youtube'da bir video paylaşan Mikey Perkins, "tweet atan, dua eden herkese teşekkür ederim, Sarah bulundu" diyerek izleyicilerine mesaj yollamayı da ihmal etmedi.

Kaynak: Turkmmo

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