Twitch yayıncısı ZEON, Türkiye Subathon rekorunu kırdı!

Popüler Twitch yayıncısı Necati "ZEON" Akçay Subathon etkinliği ile kesintisiz 315 saat yayın yaparak Twitch Türkiye'nin en uzun süre yayın yapan yayıncısı oldu. Türkiye'de en uzun Twitch yayını yapan ZEON, Kaanflix'in rekorunu da elinden almış oldu. Subathon etkinliği nedir? Twitch yayıncısı Necati "Zeon" Akçay kimdir? İşte detaylar!

Twitch'in son dönemde popüler hale gelen yeni etkinliği Subathon ile beraber, birçok yayıncı günler, haftalar hatta aylarca süren yayınlar gerçekleştiriyor.Twitch yayıncısı ZEON ise Subathon etkinliği ile kesintisiz 315 saat (13 Gün) yayın gerçekleştirdi ve Twitch Türkiye'nin en uzun yayınını yapan isim oldu. Peki, 13 gün boyunca aralıksız yayın yapan Necati "ZEON" Akçay kimdir? Twitch'in popüler formatı Subathon nedir, nasıl yapılır? Sizler için derledik...

NECATİ "ZEON" AKÇAY KİMDİR?

Twitch platformunun başarılı içerik üreticisi olan sosyal medya fenomeni ZEON kullacını ismiyle canlı yayınlar yapıyor. Sosyal medya kulvarlarında da süratle takipçi sayısını katlamayı başaran ZEON isimli Necati Akçay, 1996 tarihinde Trabzon'da doğmuştur ve 24 yaşındadır. Özel hayatı hakkında çok konuşmayı sevmeyen Necati Akçay, kendisinin hakkında çok detaylı bilgiler yoktur.

Twitch'de askerlik anılarını, oyunlar ve birkaç konu kapsamında bilgiler paylaşan sosyal medya fenomeni, hoş tavırları ve sevecen kişiliği ile sosyal medya kullanıcılarının tam aradığı isim olarak yorumlar yapıldı. Yaşından sonra en çok merak edilen konu ise ne burcu olduğu hakkındaydı. Fakat burcu hakkında sizlere sunmak için bir bilgi bulamadık.

SUBATHON NEDİR?

Twitch yayıncıları Subathon konseptinde uzun bir yayın maratonuna giriyorlar diyebiliriz. Genellikle belirli bir saat hedefinin belirlenmesinin ardından geri sayıma başlanıyor ve yayın sırasında her abone geldiğinde yayıncının yayında kalma süresi kendi belirlediği süre kadar artıyor. Genellikle yüksek izlenme sayılarına sahip Twitch yayıncıları bu süreyi daha az tutuyorlar. Ülkemizde bu konsepti uygulayan bazı yayıncılardan örnek verecek olursak; her yeni gelen abonede Swaggybark 6 dakika, Zade 4 dakika, Kaanflix ise 3 dakika yayını uzatıyor. Twitch Türkiye'nin Subathon etkinliğiyle en uzun süreli (13 Gün) yayın yaparak yeni bir rekora imza atan ismi ZEON oldu.

Yayınların günler, haftalar sürmesinin haricinde yayıncılar abone, bit ve bağış hedeflerine göre kendi belirledikleri konseptleri hayata geçiriyorlar. Örneğin, "Ludwig" isimli yayıncı Subathon konseptli yayınında belirlediği abone sayısına ulaştığında acı yiyeyecekler yiyeceğini söylemişti.

SUBATHON NASIL YAPILIR?

Bakıldığı zaman Subahton konseptli bir yayın yapmanın normal bir Twitch yayını açmaktan bir farkı yok. Sadece bu konsepte başlamadan önce mental açıdan kendinizi hazırlamalısınız, çünkü Subathon yayınları haftalarca sürebiliyor. Son dönemde Twitch'te pek çok yayıncıyı canlı yayın sırasında uyuyor görebiliyoruz.Diğer yapılması gereken önemli şey ise canlı yayına bir zamanlayıcı koymak olacaktır. Bu işlemi otomatik olarak gerçekleştiren eklentiler mevcut. Yayıncıların sıklıkla tercih ettiği Streamelements platformunun içerisinde de yer alan bu özellik internet üzerinde başka kişi ve kurumlar tarafından da yapılmış.