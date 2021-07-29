Twitch yayıncısı xQc, Olimpiyatları yayınlarken platformdan banlandı!
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Twitch yayıncısı xQc, Olimpiyatları yayınlarken platformdan banlandı!

Twitch yayıncısı xQc, Olimpiyatları yayınlarken platformdan banlandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Popüler Twitch yayıncısı Felix 'xQc' Lengyel, Olimpiyatları canlı olarak yayınlarken, şaşırtıcı bir şekilde DMCA ihlali yaptığı gerekçesiyle Twitch'ten banlandı. İşte detaylar!

Kanadalı Twitch yayıncısı ve eski profesyonel Overwatch oyuncusu olan Felix 'xQc' Lengyel, Olimpiyatları yayınlarken Twitch'ten yasaklandı. Twitch'in en sevilen yayıncılarından biri olan xQc'nin, en son yayını sırasında bir Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası (DMCA) ihlali yaptığı açıklandı.

Twitch yayıncısı xQc ilk kez platformdan banlanmıyor. GTA 5: Online ve Overwatch gibi oyunlar oynarken ilgi çekici yayınlarıyla tanınan Felix Lengyel, kariyeri boyunca dört kez Twitch'ten yasaklandı. Ayrıca, Twitter ve GTA Online RP NoPixel sunucusu da dahil olmak üzerebirden fazla platformlarda banlandı.

"GEREKLİ TEBRİKLERİ ALDIĞIMI DÜŞÜNÜYORDUM"

Dexerto tarafından bildirildiğine göre, xQc belirgin bir DMCA ihlali yaptıktan sonra Twitch platformundan geçici olarak yasaklandı. Popüler yayıncı belirtilene göre, Olimpiyatlardan bir judo maçı yayınlardan yakalandı. Twitter üzerinden konu ile ilgili açıklama yapan xQc, "Gerekli tedbirleri almıştım ve güzel olacağını düşünmüştüm." ifadelerini kullandı. Yayıncı devamında hayranlarından özür diledi ve gelecekte bunun olmasını önlemek için daha dikkatli olacağını belirtti.

Twitch yayıncısı xQc, Olimpiyatları yayınlarken Twitch'ten banlandı!

xQc, altı milyon takipçisi ve on binlerce ortalama izleyici kitlesine sahip olan Twitch yayıncısı xQc'nin, Twitch yasağı 4 saat 55 dakika sonra kaldırıldı.

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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