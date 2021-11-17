Twitch yayıncısı Jahrein, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu

Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına çıkan Twitch yayıncısı Ahmet "Jahrein" Sonuç, 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde bağımsız milletvekili adayı olacağını bildirmesinden bu yana dijital içerik üreticiliğinden çok sosyal medyada siyasi paylaşımlarıyla gündeme birçok kez geldi.

Twitch'in verilerinin sızdırılmasından sonra kara para akladığı anlaşılan Twitch yayıncılarının ifşalanmasında payı bulunan Ahmet Sonuç, kara para aklama denince ilk olarak akla gelen Yeşilçam suçlularından ziyade internet suçluları olduğunu söyledi. Suçları internet ortamı üzerinden işlediklerini ve binlerce kişinin kredi kartı bilgilerinin sızdırılması sonucunda kredi kartındaki paraları genç ama teknolojiden anlayan insanlar sayesinde nakite çevirdiğini açıkladı.

TWITCH'TE KARA PARA NASIL AKLANDI?

İnternet korsanlarının çaldığı kredi kartları kendi kullanmasının dışında internette birçok kişiye belirli ücret karşılığında satarak kendi izini kaybettirme taktiğini kullandığını belirtti Jahrein. Çalıntı kredi kartları ile ise bit dolandırıcılığı yapanların Türkiye'de yüzlerce yayıncıyla anlaşarak komisyonlu olarak parayı Twitch bit bağışları sayesinde nakite çevirdiğini açıkladı.

SİBER POLİSLERE 3 SAAT BOYUNCA İFADE VERDİ

Twitch'te 30-40 izlenen yayıncının aylık yayın gelirlerinin 15 bin dolarlara kadar çıkmasının ardından diğer yayıncıların da gelirleri inceleniyor ve yüzlerce yayıncının gelirinin bir anda çok yükseldiği anlaşılıyor. Bunun üzerine kara para akladığını itiraf eden birkaç yayıncıdan sonra sistemin nasıl işlendiği de çözülmüş oluyor. Komisyon sistemiyle çalışarak kripto paralar üzerinden kara para aklandığını belirtti Jahrein. Ayrıca yaşanan bu olaylardan dolayı da siber polislere 3.5 saat boyunca ifade verdiğini söyledi.

JAHREİN TWITCH'İ BIRAKACAK MI?

Fatih Altaylı'nın Jahrein'e Twitch'i neden bırakıyorsun sorusu üzerine Jahrein, Twitch'te aklanan kara para olayları sonucunda herhangi bir geri dönüş alamama, karşılarında konuşacak yetkili biri bulamamaları, Twitch'in duyarsızlığı ve sessizliğinin güvenini zedelediğini belirten Jahrein, Twitch'i bırakacağını açıkladı. Ancak Twitch ile Mayıs 2022 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Jahrein sözleşmesini feshetmeye çalışacağını belirtti.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet