Twitch yayıncısı Amouranth, kendisine bir milyon dolar değerinde doğum günü hediyesi aldı

Twitch yayıncısı Amouranth son zamanlarda Twitch dışında ek bir gelir sağlamak amacıyla farklı yöntemler deniyordu. Amouranth, geçtiğimiz ay 110 bin dolara bir benzin istasyonu, 10 milyon dolara 7-eleven mağazası satın almıştı. Dün ise Twitter'dan kendisine aldığı doğum günü hediyesini açıkladı.

HEDİYESİ BİR MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Amouranth'ın kişisel Twitter hesabından paylaştığı bir tweet'te kendisine 1 milyon dolar değerinde hisse senedi aldığını açıkladı. Amouranth, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: "Doğum günüm için kendime bir milyon dolarlık Visa hisse senedi aldım!"

"VISA HİSSE SENEDİ EN KÜÇÜK YATIRIMIM"

Amourant'ı birçok takipçisi çeşitlendirme eksikliği nedeniyle eleştirmesine karşın satın aldığı 1 milyon dolarlık Visa hisse senedi, Amouranth'ın en küçük yatırımı olduğunu söyledi. Ayrıca paylaştığı bir diğer tweet'te de geçtiğimiz aylarda 2 milyon dolar değerinde Google'dan hisse senedi satın aldığını belirtti.

Twitch yayıncısı Amouranth'ın bu denli hisse senedi toplaması ve milyonlar değerinde yatırım yapmasının sebebini daha öncesinde yatırım yaptığı işlerde emeklilik planı olarak nitelendirmişti.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet