Twitch yayıncısı Amouranth, çıkardığı gazı ve küvet suyunu kavanozlayıp satışa sundu

Amouranth, Twitch platformundaki en popüler yayıncılardan biridir. Twitch'te ASMR ve Hot Tube yayınları yaparak büyük bir kitleye sahip olan yayıncı, dün paylaşım yaptığı Twitter hesabından yeni bir işe başladığını duyurdu.

TWITCH YAYINCISI ÇIKARDIĞI GAZI SATIŞA SUNDU

Popüler Twitch yayıncısı Amouranth, Twitter'dan yaptığı paylaşımda yeni bir iş başlattığını duyurdu. Yayıncı, çıkardığı gazı ve saçından bir parçayı kavanoza koyarak satacağını duyurdu. Amouranth yaptığı paylaşımda, "En sevdiğiniz yayıncının nasıl koktuğunu hiç merak ettiniz mi? Şimdi öğrenme şansınız!" sözlerine yer verdi.

SINIRLI SAYIDA ÜRETİYOR

Amouranth, çıkardığı gazı ve saçından bir parçayı kavanozlayıp 1000 dolardan satışa sunuyor. Yayıncı, malzemelerin "süper sınırlı" olduğunu ve sipariş verecek ilk 1000 kişinin gaz kavanozuna sahip olacağını belirtti. Bunun yanı sıra yayınlarında kullandığı küvetteki suyu da 200 dolara satışa çıkardı. Küvet suyunun ise 3000 bin adet ile sınırlı olduğunu bildirdi.