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Twitch ve Warner Music, DMCA üzerinde anlaşma sağladı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Twitch ve Warner Music, DMCA üzerinde anlaşma sağladı

Amazon'un sahip olduğu Twitch platformu Warner Music Group ortaklığı sayesine Twitch'te bazı değişiklikler yer alacak

Twitch ve Warner Music Group, geçen haftaki Ulusal Müzik Yayıncıları Birliği (UMYB) anlaşmasında duyurulan raporlama sistemini kullanmayı kabul etti. Süreç, hemen DMCA yayından kaldırmak yerine telif hakkı altında materyal yayınlayan yayıncılara uyarılar sunarak daha fazla esneklik sunduğunu iddia ediyor.

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Twitch'teki içerik oluşturucular, itiraz etmek için çok az başvuruyla veya hiç başvuru olmadan derhal cezaya neden olan sert DMCA yayından kaldırmalarla bir yıldan fazla zaman geçirdi. Canlı yayın platformu, metin yazılı çalışmalara ev sahipliği yapmak, oyun geliştiricilerine tuhaf yayıncı dostu modlar uygulamak ve hatta Spotify ile ortaklaşa bir eklenti uygulamak için müzik endüstriyle anlaşmazlık içinde bulundu.

WARNER'IN TELİF HAKKINA SAHİP OLDUĞU HERHANGİ BİR MÜZİK YAYINI YAPILAMAYACAK

Twitch'in duyurusunda Warner Music'in yeni sürecini kullanmayı kabul ettiği, yani Warner'ın telif hakkına sahip herhangi bir müzik yayınını hala yapamayacağınızı söylüyor. Bu yeni sistem, raporlar için bir inceleme sürecini özetliyor ve içerik üreticilere önce bir uyarı yayınlayarak rota düzeltme şansı vereceğini söylüyor. Twitch, UMYB ve Warner'dan müzik içeren VOD'ları ve klipleri silmeye devam edecek ve "belirtilen birkaç müzik kullanımınız" var görünüyorsa daha da sert cezalar verilebilecek.

YAKIN ZAMANDA DAHA FAZLA BİLGİ PAYLAŞILACAK

Twitch'in Warner ve UMYB ile yaptığı anlaşma, toplumun büyük bir kısmını belirsiz kurallar nedeniyle şaşkın ve hayal kırıklığına uğrattı ve Twitch de "kısa süre içinde" daha fazla ayrıntı vereceğine dair paylaşım yaptı.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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