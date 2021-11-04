Twitch Bit'çilerinin hedefinde Pelin "Pqueen" Baynazoğlu var

Twitch Bit olayı hakkında adli makamların da adım atmaya başladığını öğrendiğimiz 3 Kasım Çarşamba gününün akşam saatlerinde pes dedirten bir olay yaşandı. Twitch üzerinde açtığı canlı yayın sırasında Pelin "Pqueen" Baynazoğlu, saldırıya uğradı.

Kimliği bilinmeyen bir kişi, Pqueen'in canlı yayında olduğu sırada Bit bağışı yaparak sevilen ismin ev adresi ve telefon numarası gibi kişisel bilgilerini binlerce kişinin izlediği canlı yayında paylaştı.

Canlı yayında bu bilgilerin paylaşılmasının ardından "Şimdi hiç üşenmeyeceğim avukatıma yazacağım. ve sana bir şey söyleyeyim mi istediğiniz kadar ağlayın, yalvarın, zırlayın, kendinizi yırtın, istediğinizi yapın." sözlerini dile getiren Baynazoğlu, "Bulunmaz mı zannediyorsun? Çektiğin karta kadar bulunacak. Şimdi ben bunu Twitch'e şu anda şikayet etsem mesela, ne olacak?" ve "Siz kimsiniz be? Ben sizin o çalıştığınız görüştüğünüz karaktersizlere benzemem haberiniz olsun hepinizin. Kiminle uğraşıyorsunuz ya? " sözleri ile tepkisini gösterdi.

Sevilen yayıncı Pqueen ayrıca Twitter hesabı üzerinden de tepkisini iki Tweet ile gösterdi. Attığı Tweet'lerin beğeni sayısı on binleri geçen yayıncıya Twitch ve internet dünyasından büyük bir destek geldi.

Pqueen haricinde başka yayıncıları da hedef aldılar

Pqueen'in hedef alınarak kişisel bilgilerinin paylaşıldığı aynı gün Twitch Bit olaylarına tepki gösteren başka bazı yayıncılar da tehdit edildi. VALORANT ve Zula yayın ve videoları ile tanınan Muhammet "Growe" Ercan'ın da kişisel bilgileri 3 Kasım Salı günü canlı yayınına gelen bir kişi tarafından herkese açık bir şekilde paylaşıldı.

Tehdit edilen başka bir isim ise YouTube üzerinde 1.8 milyon aboneye sahip olan Burak Güngör oldu.

Burak Güngör: "Babam fenalaştı sizin hayatınızı yakacağım"

Twitch Bit olayları hakkında açtığı canlı yayın sırasında 30 binden daha fazla Bit atılan Güngör'e küfür edilmesinin haricinde iddiasına göre özel mesaj yoluyla hem kendisinin hem de Ferit "wtcN" Karakaya'nın TC kimlik numarasını ve ev adresini gönderdiklerini dile getirdi.

Tweet atmaya devam eden Güngör, babasının fenalaştığını belirtirken, "Babam fenalaştı sizin hayatınızı yakacağım haberiniz olsun" dedi. Attığı Tweet'lerden yaklaşık bir saat sonra bir güncelleme yayınlayan Burak Güngör, babasının iyi olduğunu ve dinlendiğini söyledi.

Attığı Tweet'te "Adamlar herkesin şahsi bilgilerini toplamış. Bunu yapmak zor bir şey değil zaten her gün bir yer hacklenip verileri çalınıyor." sözlerini dile getiren yayıncı, "Bana yapılan saldırı esnasında; Elrean, Unlost, Wtcn ve benim bilgilerim Discord'a çatır çatır atıldı." diyerek, avukatlar aracılığıyla yetkililere topladıkları her şeyi vereceklerini belirtti.

Playerbros - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet