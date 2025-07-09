Bu çağrı sonrası Pkk'nın silah bırakacağı yer netleşti. Buna göreTwaswran köyünde silahlar bırakılmaya başlanacak. Twaswran köyü nerede, Türkiye'de mi, yurt dışında mı?

GÖZLER CUMA GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Örgütün silah bırakacağı köye giden tv100 muhabiri Canan Altıntaş, " Pkk'nın ilk silah bırakma törenine ilişkin görüntülerin televizyonlardan canlı yayımlanması planlanıyordu. Ancak "güvenlik" gerekçesiyle, canlı yayın kararından vazgeçildiği duyuruldu." ifadelerini kullandı.

TWASWRAN KÖYÜ NEREDE?

Twaswran köyü Irak'ın Süleymaniye kentinin Ranya ilçesinde yer alıyor.

30 PKK'LI KÖYE GELECEK

İddiaya göre öncelikle 30 Pkk'lının köye geleceğini aktaran Altıntaş, bu kentin Kandil'e çok yakın olduğu için seçildiğini, silahların burada bırakılacağını ve ardından imha edileceğini dile getirdi.

Kandil eteklerinde 14 kamp olduğunu belirten Altıntaş, "Mahmur Kampı 1998 yılında BM tarafında mülteciler için açılmıştı. Ancak burası PKK için büyük kamplardan birisi oldu. Bu kamplar PKK'nın hazırlıklarını yaptığı kamplardı" dedi.

MİT'İN DENETİMİNDE OLACAK

Silah bırakmanın ve imhanın MİT'in gözetiminde olacağını söyleyen Altıntaş, köylülerin artık güvenlik konusunda endişe duyduklarını ve özellikle Kandil'e yakın köylülerin bu haberi merakla beklediğini ifade etti. Silahların bırakılmasından ve kampların boşaltılmasından sonra TSK arama tarama faaliyeti yürütecek, ardından o kamplar boşaltıldıktan sonra peşmergeye teslim edilecek.