Twaswran köyü nerede, Türkiye'de mi, yurt dışında mı?

Twaswran köyü nerede, Türkiye'de mi, yurt dışında mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terör örgütü PKK, 11 Temmuz Cuma günü silah bırakmaya başlıyor. İlk etapta 30 PKK'lının silah bırakacağı törenin nerede yapılacağı belli oldu. tv100'ün haberine göre; Twaswran köyünde silahlar bırakılacak. Peki, Twaswran köyü nerede, Türkiye'de mi, yurt dışında mı?

Bu çağrı sonrası Pkk'nın silah bırakacağı yer netleşti. Buna göreTwaswran köyünde silahlar bırakılmaya başlanacak. Twaswran köyü nerede, Türkiye'de mi, yurt dışında mı?

GÖZLER CUMA GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Örgütün silah bırakacağı köye giden tv100 muhabiri Canan Altıntaş, " Pkk'nın ilk silah bırakma törenine ilişkin görüntülerin televizyonlardan canlı yayımlanması planlanıyordu. Ancak "güvenlik" gerekçesiyle, canlı yayın kararından vazgeçildiği duyuruldu." ifadelerini kullandı.

TWASWRAN KÖYÜ NEREDE?

Twaswran köyü Irak'ın Süleymaniye kentinin Ranya ilçesinde yer alıyor.

30 PKK'LI KÖYE GELECEK

İddiaya göre öncelikle 30 Pkk'lının köye geleceğini aktaran Altıntaş, bu kentin Kandil'e çok yakın olduğu için seçildiğini, silahların burada bırakılacağını ve ardından imha edileceğini dile getirdi.

Kandil eteklerinde 14 kamp olduğunu belirten Altıntaş, "Mahmur Kampı 1998 yılında BM tarafında mülteciler için açılmıştı. Ancak burası PKK için büyük kamplardan birisi oldu. Bu kamplar PKK'nın hazırlıklarını yaptığı kamplardı" dedi.

MİT'İN DENETİMİNDE OLACAK

Silah bırakmanın ve imhanın MİT'in gözetiminde olacağını söyleyen Altıntaş, köylülerin artık güvenlik konusunda endişe duyduklarını ve özellikle Kandil'e yakın köylülerin bu haberi merakla beklediğini ifade etti. Silahların bırakılmasından ve kampların boşaltılmasından sonra TSK arama tarama faaliyeti yürütecek, ardından o kamplar boşaltıldıktan sonra peşmergeye teslim edilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a peş peşe ziyaretler! Önce Erdoğan'ı sonra Kalın'ı ağırladı

Ankara'da trafik hızlandı! Kurtulmuş'a peş peşe iki kritik ziyaret
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silah bırakacak

Öcalan'ın çağrısı sonrası tarih netleşti! Silahlar burada bırakılacak
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru

DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi! Meclis'e başvurdular
Kartalkaya davasında Halit Ergül'ün kızının sözlerine tepki yağdı

Otel sahibi Halit Ergül'ün kızının ifadesi salonu ayağa kaldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözler cuma gününde! İşte PKK'nın silah bırakacağı köy

Gözler cuma gününde! İşte PKK'nın silah bırakacağı köy
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.