TVSEN Başkanı Kaya: "Sorunların çözümünde en büyük görev bize düşecek"

Türkiye Televizyon İşverenleri Sendikası (TVSEN) Genel Başkanı Mehmet Okan Kaya, "Sorunların çözümünde en büyük görev bize düşecek" dedi.

Türkiye Televizyon İşverenleri Sendikası (TVSEN) Genel Başkanı Mehmet Okan Kaya, "Sorunların çözümünde en büyük görev bize düşecek" dedi.

Türkiye'nin 12 farklı şehirden televizyon kurulu ile oluşturulan Türkiye Televizyon İşverenleri Sendikası'nın ilk yönetim kurulu toplantısı, Mehmet Okan Kaya başkanlığında Ankara'da bir otelde yapıldı. Programın açılış konuşmasını yapan TVSEN Genel Başkanı Kaya, "Sendikamızı bazı hedefler doğrultusunda kurduk. Sorunlarımıza çözüm bulmayı, dertlerimizi çözüm mercilerine iletmeyi, televizyon yayıncılığının önündeki yıllardır aşılamayan engelleri kaldırmak için çabalamayı kendimize hedef koyduk" ifadelerini kullandı.

Televizyon sektörünün sendikalarına olan beklentilerin yükseldiğini belirten Kaya, "Sektördeki tek örgüt biz değiliz. Ama görüyoruz ki sorunların çözümünde en büyük görev bize düşecek. Daha çok çalışmalı, haklarımızı koruma, hak ettiklerimizi alma konusunda diğer meslek örgütlerinden çok da fazla beklenti içinde olmamalıyız. Birçoğumuzun üyesi olduğu sektörümüzü yıllardır temsil etmeye çalışan eski yapıların (RATEM'in) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ziyaretlerinin raporlarını hepimiz gördük. Maalesef sorunlarımızın çözümünde atılabilmiş somut bir adım yok, çözüm odaklı bir proje yok, beklentilerimizi karşılayacak, 'bu kez olacak galiba' diyebileceğimiz hiçbir olumlu gelişme maalesef yok. Sorunlarımız yıllardır aynı şekilde duruyor. Ama bizim diğer mesleki örgütlerimizin çözüm önerisi yok, üzülerek söylüyorum ki çözüm için onların yol haritasıyla umut da yok" şeklinde konuştu.

"Sorunlara değil çözümlere odaklanmamız ve bu doğrultuda çok çalışmamız gerekiyor"

Kaya, "Hep birlikte kurduğumuz bu sendikayla sektör için gelecekte 'dönüm noktası' olarak nitelendirilecek önemli bir adımı attık. Bundan sonra yapacağımız çalışmalarla da bu misyonumuzu taçlandırmamız gerekiyor. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma, bu zorlu mücadeleye verdikleri destek için bir kez daha teşekkür ediyor, sektörün bizden beklentisini boşa çıkarmayacağımıza olan inancımı bir kez daha tekrarlıyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı