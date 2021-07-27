TVNET canlı yayınında moderatörün yaslandığı masa kırıldı, konuklar ve izleyiciler şaşkına döndü
TVNET canlı yayınında moderatör Duygu Öztürk'ün yaslandığı masanın devrilmesi sonucu hem stüdyodaki konuklar hem de ekran başındaki izleyiciler büyük şaşkınlık yaşadı. Talihsiz kaza sonucu neye uğradığını şaşıran Öztürk, reklam arasına gitmek zorunda kaldı.
TVNET canlı yayınında beklenmedik bir kaza yaşandı. Moderatör Duygu Öztürk'ün önünde bulunan ve bir anda kırılan cam masa, üzerindeki içeceklerle yere devrildi.
Kaza esnasında canlı yayındakilerin bir anlık panik yaşadığı görüldü. Daha sonra toparlanan moderatör Öztürk, rejiye "Hemen kısa bir araya gidelim." dedi.