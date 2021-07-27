TVNET canlı yayınında moderatörün yaslandığı masa kırıldı, konuklar ve izleyiciler şaşkına döndü

TVNET canlı yayınında moderatör Duygu Öztürk'ün yaslandığı masanın devrilmesi sonucu hem stüdyodaki konuklar hem de ekran başındaki izleyiciler büyük şaşkınlık yaşadı. Talihsiz kaza sonucu neye uğradığını şaşıran Öztürk, reklam arasına gitmek zorunda kaldı.