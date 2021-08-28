TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu Adıyaman'da

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ve beraberinde 2'nci Başkan Muhlis Atay ve Genel Sekreter Haluk Aşkaroğlu ile Adıyaman'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ve beraberinde 2'nci Başkan Muhlis Atay ve Genel Sekreter Haluk Aşkaroğlu ile Adıyaman'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ve beraberinde 2'nci Başkan Muhlis Atay ve Genel Sekreter Haluk Aşkaroğlu ile Adıyaman'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu İlk olarak Adıyaman Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığının düzenlediği ve Oda Başkanı Orhan Öztürk ile Oda Yönetim organları üyelerinin ve meslektaşlarının katılımı ile gerçekleşen istişare toplantısına katıldı. Başkan Eroğlu Adıyaman ziyareti kapsamında; Adıyaman Veteriner Hekimleri odası Başkanı Orhan Öztürk, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Veteriner Hekim Sinan Bulut, Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Zeki Selçuk, Vetal A.Ş. Yönetim kurulu Başkanı Abdullah Tutak ve Serbest Veteriner Hekim Yusuf Onur Yıldırım ile çalışma arkadaşlarını ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında TVHB Başkanı Eroğlu, Adıyaman Veteriner Hekimler Odası Başkanı Öztürk'e, Adıyaman Valisi Çuhadar'a ve Vetal A.Ş Yönetim kurulu Başkanı Tutak'a teşekkür plaketi takdim etti.

"Pandemi sürecinde hem dünyada hem de ülkemizde veteriner hekimlerimiz önemli görevler ifa ettiler"

Gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Eroğlu, "Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak ülkemizde bulunan bütün odalarımızı ziyaret ediyoruz. Adıyaman Veteriner Hekimleri Odamızı daha öncede ziyaret edecektik ancak pandemi dolayısıyla bu güne kısmetmiş. Ülkemizde ki hayvancılık sektörüne ilişkin konuları ve veteriner hekimlik mesleğinin standartlarının güçlendirilmesi noktasında hangi çalışmaların yürütülmesi gerektiğini ve yürütülen çalışmalarda aksayan hususları, özellikle serbest çalışan hekimlerimizin sahada karşılaştığı E- reçete ve İTS gibi sorunları dinliyoruz ve çözüm önerileri üretiyoruz. Tabi sahada ki arkadaşları dinlememiz önemli bir konu. Adıyaman Veteriner Hekimleri Odamız ve üyelerimizle zaman zaman konular üzerinde istişareler ettik ama biz sahada meslektaşlarımızı dinlemek istedik. Pandemi sürecinde hem dünyada hem de ülkemizde veteriner hekimlerimiz önemli görevler ifa ettiler. Kısıtlamalardan muaf tutulan hekimlerimiz 7/24 görevlerine devam ettiler. Ayrıca laboratuvarlara kapanarak malum olduğunuz gibi Covid-19'un izolasyonundan bugünkü yerli ve milli aşının son aşamasına gelinceye kadar Veteriner hekim kökenli virolog hocalarımız yer aldı. Bunlardan TÜKOVAC aşımızın mimarı Erciyes Üniversitesinden veteriner hekim virolog hocamız yer aldı. Bütün bunların yanı sıra veteriner hekimlerimiz aynı zamanda gıda güvenliği için sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı insan ve sağlıklı toplum bilincinde önemli görev ifa ediyorlar" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı