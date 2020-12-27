TVHB'den "İstiklal Marşı Yılı" açıklaması

Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 2021 yılının TBMM'de tüm siyasi partilerin ortak imzasıyla "İstiklal Marşı Yılı" olarak kabul edilmesinin Türkiye'yi vatan kılan şehit ve gazilerin yad edilmesi açısından çok büyük anlam ifade ettiğini bildirdi.

Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 2021 yılının TBMM'de tüm siyasi partilerin ortak imzasıyla "İstiklal Marşı Yılı" olarak kabul edilmesinin Türkiye'yi vatan kılan şehit ve gazilerin yad edilmesi açısından çok büyük anlam ifade ettiğini bildirdi.

Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olarak kabul edilmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yayımladı.

Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu tarafından yapılan açıklamada, 2021 yılının TBMM'de tüm siyasi partilerin ortak imzasıyla "İstiklal Marşı Yılı" olarak kabul edilmesinin, Milli Mücadele'nin başlangıcının ve TBMM'nin açılışının 100'üncü yılının akabinde, İstiklal Marşı'nın kabul edilmesinin 100'üncü yılına denk gelen 2021 yılı boyunca düzenlenecek özel etkinliklerle İstiklal Marşı'nın anlam ve öneminin hatırlanması, ayrıca İstiklal Şairi ve aynı zamanda bir veteriner hekim olan Mehmet Akif Ersoy'un ve kurtuluş mücadelesinde görev alarak Türkiye'yi vatan kılan şehit ve gazilerin yad edilmesi açısından çok büyük anlam ifade ettiği belirtilerek, "Mehmet Akif Ersoy, ismi anıldığında yüreklerde infilak eden, teveccüh fırtınası koparan karakter anıtı, bilge bir kişiliktir. Kendisindeki vatan sevgisi asker ve ordu sevgisi din ve iman ile kavrulmuş ve yoğrulmuş olması şiirlerine de yansımaktadır. Zulüm ve sömürgeciliğin gölgesinde olan milletinin, azim ve kararlılığından, atalarının kanları ile sulanmış mübarek topraklardan, hilal ve yıldızdan esinlenerek yazdığı ve adından 'İstiklal Şairi' olarak anılmasına vesile olduğu İstiklal Marşı'nı bütün kalbi ile kaleme almıştır. Bugün hala göklerde dalga dalga olan al sancağımız ve İstiklal Marşımız milletimizin en manevi ve milli varlıklarındandır" denildi.

Türk ve dünya tarihine geçen, kahramanlığı kağıt üzerinde bırakmayıp Kurtuluş Savaşı'nda bir aktivist olarak da saf tutan, "iman dolu bir göğsü" bütün dünya değerlerinin üstünde tutan Akif'in iç dünyasını, O'nun gerçek İslam anlayışını, vatanseverliğini, toplumculuğunu ve adalet duygusunu daha iyi anlamak gerektiğini ifade eden Eroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu çerçevede çoğu zaman unutulan 63 yıllık ömrünün 25 yılını verdiği veteriner hekimlik meslek aşkı ve heyecanında 'Asım' şiirinde geçen, 'Çünkü bir tecrübe etsen senin aklın da yatar/ Bize insan hekiminden daha lazım Baytar' dizeleriyle 'Veteriner Halk Sağlığı' kavramını ve bilimin üstünlüğünü topluma ve özellikle üniversite çağındaki gençlerimize hatırlatması yönünden anlamlıdır. Bu vesileyle 2021 yılının Mehmet Akif Ersoy yılı olarak kabul edilmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop ve siyasi partilerimizin tüm temsilcilerine dünyada bir eşi daha olmayan bu gururu bizlere yaşattıkları için bir kez daha teşekkür eder, 'İstiklal Marşı Yılı'nda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anarız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı