TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Ziraat Bankası: 0
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TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Ziraat Bankası: 0

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 11. hafta müsabakasında sahasında Ziraat Bankası Voleybol takımını 3-0 mağlup etti.

21.12.2019 18:05 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:05
TVF Erkekler 1. Lig: Solhanspor: 3 - Ziraat Bankası: 0

1. Lig Erkekler kategorisinde mücadele eden Solhanspor, 11. hafta müsabakasında sahasında Voleybol takımını 3-0 mağlup etti.

Salon: Solhan Salonu

Hakemler: Tolgacan Dinçer, Erol Türker

Solhanspor: Dmıtrıy Babkov, Numan Çalışkan, Murat Yılmaz, Mustafa Cevat Ünver, Muhammet Delibaş, Rıfat Erden Çevikel, Murat Karakaya, Nur Muhammed İlbaş, Hakan Polat, Onur Kurt, Andaç Kapan, Göktuğ Şeref, Burak Hazırol(L), Besnik Berkay Tanık

Ziraat Bankası: Alp Kayra Aydın, Mustafa Cervatoglu, Celalettın Fedakar, Alper Omurca, Ahmet Samet Baltacı, Hacı Sahın, Hasan Orucu (L), Engın Baytekın, Yusuf Eken, Enes Tuncer, Isa Karatekın, Kadır Gurkan Uz, Zeka Cagatay Kır (L)

Setler: 25-22, 25-16, 27-25

Süre: 27, 22, 29 (78 dakika)

(İHA)

Kaynak: İHA
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