TV8 Kırmızı Oda Canlı izle! Kırmızı Oda 25 . yeni bölüm canlı izle! Kımızı Oda son bölüm izle! 19 Şubat Kırmızı Oda 25 . bölüm fragmanı!

Yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı psikolojik dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi TV8 Kırmızı Oda, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyiciler tarafından ilgi görüyor. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eseri ve çeşitli bölümler derlenerek televizyona uyarlanan Kırmızı Oda dizisi son bölümü de büyük ilgi gördü! Kırmızı Oda son bölüm izlemek ve TV8 Kırmızı Oda canlı izlemek için haberimizi takip edebilirsiniz! Kırmızı Oda Canlı izle! TV8 Kırmızı Oda 25. yeni bölüm canlı izle! Kımızı Oda son bölüm izle! 19 Şubat Kırmızı Oda 25. bölüm fragmanı!

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

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Aylardır herkesin heyecanla izlediği Boncuk karakteri, geçen hafta diziden ayrıldı. Sonunda hastaneye yatan Boncuk, Sadık'tan yıllardır beklediği ilgi ve sevgiyi görmeye başladı! Delikanlı Sadi rolüyle diziye katılan Erkan Petekkaya'nın rahatsızlığının panik atak olduğu belirtilirken, Doktor Hanım bu atakların sebebini araştırmaya devam ediyor. Sokaklarda büyüyen Sadi'nin hayat hikayesi şimdiden herkesi merak ettiriyor! Üvey baba tacizini daha küçük yaşta yaşayan Kumru ise hala bunu içinden atamıyor ve hayatı onun için çok zor gidiyor! Doktor Hanım'a içini açan Kumru, kocasına v çocuğuna bunu yansıttığı için daha çok üzülüyor!