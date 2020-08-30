Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında bugün sunulan yiyecek tabule olacak. Tabule salatası ince bulgur, domates ve maydanoz birl Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında bugün sunulan yiyecek tabule olacak. Tabule salatası ince bulgur, domates ve maydanoz birleşimi ile oluşur. Tabule nasıl yapılır? Tabule nedir?

Oldukça pratik ve sağlıklı bu tarif, hızlı hazırlanması ile de tercih edilir. İnce bulgur ile hazırlanan tabule, kısır ile karıştırılmakta. MasterChef Türkiye yarışmasında bugün tabule salatası sunumlarını izleyeceğiz. Peki, tabule nasıl yapılır? Tabule malzemeleri nelerdir? TABULE NASIL YAPILIR? Malzemeler; 2 demet maydanoz 1 demet taze nane 6 adet soğan 3 adet domates 1 çay bardağı ince bulgur 4 yemek kaşığı zeytinyağı 1,5 çay bardağı sıcak su 1 adet limon Yarım çay kaşığı tuz 2 yemek kaşığı nar ekşisi Yapılışı; İnce bulguru yıkayın ve cam bir kaba alın. Sıcak su ile ıslattıktan sonra kabın ağzını kapatın. Bulgurların şişmesi için 15 dakika kadar bekletin. Bu sırada maydanoz ve taze nane demetlerini güzelce yıkayın. Taze naneyi saplarıyla birlikte ince ince doğrayıp taze soğanları kıyın. Domatesleri yıkayın. Çekirdekli kısımlarını çıkarıp dört eşit parçaya bölün. Aldığınız domatesleri küçük parçalar halinde doğrayın. Doğramış olduğunuz tüm malzemeleri derin bir salata kasesinin içine alın. Şişip, yumuşayan bulgurla salata malzemelerini karıştırın. Salatanın sosu için limonun suyunu sıkın. Zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu küçük bir kapta güzelce harmanlayıp salata kasesine dökün. İyice karıştırdığınız salatayı servis tabağına alıp hemen servis edin. Dilerseniz nar ekşisi ilave etmek yerine salata süslemesinde nar taneleri kullanabilirsiniz. Afiyet olsun.