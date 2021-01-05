TV8 Dizi Gecesi Sihirli Annem konusu nedir? Exxen Sihirli Annem oyuncuları kimlerdir? Exxen Sihirli Annem ne zaman başlıyor?

TV8 sahibi Acun Ilıcalı'nın yeni projesi olan Exxen, 1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlayacak. Exxen'de ekranlara gelecek yapımlardan biri olan Sihirli Annem ise kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Exxen Sihirli Annem ne zaman başlıyor? Sihirli Annem konusu ne?

TV8 sahibi Acun Ilıcalı'nın yeni projesi olan Exxen, 1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlayacak. Exxen'de ekranlara gelecek yapımlardan biri olan Sihirli Annem ise kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Exxen Sihirli Annem ne zaman başlıyor? Sihirli Annem konusu ne? Yeni yıl ile beraber yayın hayatına başlayacak olan yeni dijital platform Exxen'in, içerikleri de belli olmaya devam ediyor. Youtube'da geniş bir kitlesi olan Sihirli Annem de Exxen'de yer alacak diziler arasında.

EXXEN SİHİRLİ ANNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Exxen'de yer alacak yapımlardan biri olan Sihirli Annem, 1 Ocak itibariyle platformdaki yerini alacak.

EXXEN SİHİRLİ ANNEM KONUSU NE?

Betüş adlı perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi ve sonrasında gelişen hikayenin anlatıldığı Sihirli Annem tekrar ekranlarda olacak. 1 Ocak 2021 tarihinde Exxen platformunda yeni bölümleri çıkacak.

EXXEN SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI KİMLER?

Emre Altuğ, 17 yıl sonra yeniden çekilecek olan 'Sihirli Annem'de 'Sadık' karakterine hayat verecek.'Betüş'ü canlandıracak olan yeni oyuncu Açelya Topaloğlu olurken, Nevra Serezli'nin 'Dudu' rolünü Nergis Kumbasar, Gül Onat'ın 'Perihan' karakterini ise Lale Başar canlandıracak.

SİHİRLİ ANNEM NEDİR?

Sihirli Annem, Gamze Özer tarafından oluşturulan Türk çocuk fantastik televizyon dizisi. Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı dizi, Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alır. Dizinin ilk bölümü 27 Şubat 2003'te Kanal D'de yayımlandı. 119. bölümün ardından 2006 yılında Star TV'ye geçti. 4.sezon (2005-2006), 11 Nisan 2006'da 131. bölümüyle sona erdi. 5 yıl sonra 29 Nisan 2011'de tekrar Star TV'de yayımlanmaya başladı. 3 sezon daha yayımlandıktan sonra 10 Mart 2012'de 7. sezonda 240. bölümüyle ekranlara veda etti. 2021 yılında Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen adlı dijital platformda tekrardan Sihirli Annem ismiyle yeniden yayımlanması planlanmaktır.

Dizi yayımlandığı ilk 2 sezon boyunca 36 kez 1. olarak büyük bir rekora imza atmıştır. 2004 yılında dizinin dergisi Doğan Egmont tarafından yayınlanmıştır. "En Yaratıcı Ürün-Marka Geliştirme" ödülü kazanmıştır. 30 Kasım 2011 tarihinde dizinin 200. bölümü yayımlandı. Google Zeitgeist'in açıkladığı oranlara göre 2011 yılında Google üzerinden en çok aranan Türk dizileri arasında ilk 10'da yer almıştır.