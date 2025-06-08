TV8 CANLI izleme linki var mı? Uluslar Ligi TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki!

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TV8 YAYIN AKIŞI 8 HAZİRAN PAZAR
06:00 Dizi
08:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin
16:00 UEFA Uluslar Ligi 3.'lük Maçı Almanya-Fransa
20:00 Survivor All Star Gönüllüler
22:00 UEFA Uluslar Ligi Final Maçı Portekiz-İspanya
00:15 Gazete Magazin
04:00 Oynat Bakalım