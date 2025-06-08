TV8 CANLI izleme linki var mı? Uluslar Ligi TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki!

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TV8 YAYIN AKIŞI 8 HAZİRAN PAZAR

06:00 Dizi

08:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin

16:00 UEFA Uluslar Ligi 3.'lük Maçı Almanya-Fransa

20:00 Survivor All Star Gönüllüler

22:00 UEFA Uluslar Ligi Final Maçı Portekiz-İspanya

00:15 Gazete Magazin

04:00 Oynat Bakalım