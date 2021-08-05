TV yıldızı Brandi Glanville, gizemli bir enfeksiyon nedeniyle hastanelik oldu

PARMAKLARI ŞİŞTİGörev aldığı Real Housewives of Beverly Hills ile tanınan 48 yaşındaki Glanville, hastanede çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

PARMAKLARI ŞİŞTİ

Görev aldığı Real Housewives of Beverly Hills ile tanınan 48 yaşındaki Glanville, hastanede çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Doktorların neler olup bittiğini henüz tam olarak anlayamadığını belirten Glanville, enfeksiyonun büyük olasılıkla bir örümceğin ısırması sonucu oluştuğunun düşünüldüğünü açıkladı.

ÖRÜMCEK ISIRMIŞ OLABİLİR

Brandi Glanville, ellerindeki kırmızı lekeleri ve parmaklarındaki şişliği de sosyal medya takipçileriyle paylaştı. Glanville, sorunun kesin ve net olarak anlaşılması için birçok test yapılacağını da ekledi.

BİRÇOK TEST YAPILMASI GEREKİYOR

Brandi Glanville, hastane yatağında çekilen pozlarını, durumu hakkında bilgi veren kısa bir mesaj eşliğinde paylaştı. Hastaneye kaldırıldığı haberlerini doğrulayan Glanville "Benimle ilgilenen harika bir ekibim var. Neyle uğraştığımızdan tam olarak emin değiliz. Bunun virüslü bir örümcek ısırığı olabileceğine inanıyoruz. Daha yapılacak çok test var" diye yazdı.

SON PAYLAŞIM

Yaşadığı endişeye rağmen Glanville'in, moralinin yerinde olduğu görüldü. Glanville, en son paylaşımında da elindeki şişliğin inmeye başladığı müjdesini verdi. Yıldızın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.

Kaynak: Hürriyet