TV Yayın Akışı: 6 Şubat Pazar bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı!

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 6 Şubat yayın akışı Bugün hangi diziler var? 6 Şubat Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 6 Şubat Pazar ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Şubat Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

6 ŞUBAT PAZAR TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 Yargı

00:15 Sadakatsiz

02:30 Yabancı Sinema Kupa

04:15 5N1K

05:00 Geniş Aile

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

22:15 Yalnız Kurt

01:15 Kuruluş Osman

04:50 Bir Zamanlar Çukurova

TRT1 YAYIN AKIŞI

17:00 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Teşkilat

00:15 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

22:15 Salak Milyoner

23:45 Erkek Güzeli Sefil Bilo

01:30 Üç Kuruş

03:45 Aşk Laftan Anlamaz

STAR TV YAYIN AKIŞI

14:00 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Ters Yüz

21:45 Yabancı Sinema Ters Yüz

23:45 Kaderimin Oyunu

02:45 Vahe ile Evdeki Mutluluk

04:15 Müzik

05:30 Pulsar

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Kırmızı Oda

03:30 8x8

04:45 Bilginiz Olsun

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 7. Koğuştaki Mucize

22:45 Yasak Elma

01:15 7. Koğuştaki Mucize

03:30 Kanunsuz Topraklar

06:00 Kadın

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