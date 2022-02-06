TV Yayın Akışı: 6 Şubat Pazar bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı!
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6 Şubat 2021 Pazar günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Masterchef, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 6 Şubat Pazar TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 6 Şubat yayın akışı Bugün hangi diziler var? 6 Şubat Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 6 Şubat Pazar ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Şubat Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
6 ŞUBAT PAZAR TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Yargı
- 00:15 Sadakatsiz
- 02:30 Yabancı Sinema Kupa
- 04:15 5N1K
- 05:00 Geniş Aile
ATV YAYIN AKIŞI
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
- 22:15 Yalnız Kurt
- 01:15 Kuruluş Osman
- 04:50 Bir Zamanlar Çukurova
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 17:00 Tozkoparan İskender
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Teşkilat
- 00:15 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
- 02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
- 22:15 Salak Milyoner
- 23:45 Erkek Güzeli Sefil Bilo
- 01:30 Üç Kuruş
- 03:45 Aşk Laftan Anlamaz
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 14:00 Kaderimin Oyunu
- 18:45 Star Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema Ters Yüz
- 21:45 Yabancı Sinema Ters Yüz
- 23:45 Kaderimin Oyunu
- 02:45 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 04:15 Müzik
- 05:30 Pulsar
TV8 YAYIN AKIŞI
- 20:00 Survivor All Star
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Kırmızı Oda
- 03:30 8x8
- 04:45 Bilginiz Olsun
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 20:00 7. Koğuştaki Mucize
- 22:45 Yasak Elma
- 01:15 7. Koğuştaki Mucize
- 03:30 Kanunsuz Topraklar
- 06:00 Kadın