TV Yayın Akışı: 6 Ocak Perşembe bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı!

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 6 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 6 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 6 Ocak Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Ocak Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

6 OCAK PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI (6 OCAK 2022 PERŞEMBE )

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 15:00

Senin Hayatın 18:10

Show Ana Haber 18:45

Güldür Güldür Show 20:00

ATV YAYIN AKIŞI (6 OCAK 2022 PERŞEMBE )

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 14:00

Esra Erol'da 16:20

ATV Ana Haber 19:00

Çin Seddi 20:00

El Royal'de Zor Zamanlar 22:00

KANAL D YAYIN AKIŞI (6 OCAK 2022 PERŞEMBE )

Arka Sokaklar 16:00

Kanal D Ana Haber 19:00

Doktor Strange 20:00

Pasifik Savaşı: İsyan 22:15

FOX TV YAYIN AKIŞI (6 OCAK 2022 PERŞEMBE )

Fulya ile Umudun Olsun 16:45

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 19:00

Naz Evi 20:00

Mahkum 22:15

STAR TV YAYIN AKIŞI (6 OCAK 2022 PERŞEMBE )

Söz 16:00

Star Haber 18:30

Bi Küçük Eylül Meselesi 20:00

Bi Küçük Eylül Meselesi 22:30

TV8 YAYIN AKIŞI (6 OCAK 2022 PERŞEMBE )

Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa 08:30

Masterchef Türkiye 2021 11:15

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16:00

Masterchef Türkiye 2021 20:0

TRT1 YAYIN AKIŞI (6 OCAK 2022 PERŞEMBE )

Seksenler 16:30

Ana Haber 19:00

İddiaların Aksine 19:55

Mahrem 20:00

Görevimiz Tehlike 3 22:00

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