TV Yayın Akışı: 6 Ocak Perşembe bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı!
6 Ocak 2022 Perşembe günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Masterchef, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 6 Ocak Perşembe TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 6 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 6 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 6 Ocak Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Ocak Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 15:00
Senin Hayatın 18:10
Show Ana Haber 18:45
Güldür Güldür Show 20:00
Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 14:00
Esra Erol'da 16:20
ATV Ana Haber 19:00
Çin Seddi 20:00
El Royal'de Zor Zamanlar 22:00
Arka Sokaklar 16:00
Kanal D Ana Haber 19:00
Doktor Strange 20:00
Pasifik Savaşı: İsyan 22:15
Fulya ile Umudun Olsun 16:45
Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 19:00
Naz Evi 20:00
Mahkum 22:15
Söz 16:00
Star Haber 18:30
Bi Küçük Eylül Meselesi 20:00
Bi Küçük Eylül Meselesi 22:30
Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa 08:30
Masterchef Türkiye 2021 11:15
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16:00
Masterchef Türkiye 2021 20:0
Seksenler 16:30
Ana Haber 19:00
İddiaların Aksine 19:55
Mahrem 20:00
Görevimiz Tehlike 3 22:00
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