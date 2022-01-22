TV Yayın Akışı: 22 Ocak Cumartesi bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı!

22 Ocak 2021 Cumartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Masterchef, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 22 Ocak Cumartesi TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 22 Ocak yayın akışı Bugün hangi diziler var? 22 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 22 Ocak Cumartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 22 Ocak Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

22 OCAK CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Bir Şansım Olsa 13:00

Üç Kuruş 14:30

Show Ana Haber 18:45

Güldür Güldür Show 20:00

ATV YAYIN AKIŞI

Destan 11:55

Bir Zamanlar Çukurova 15:25

ATV Ana Haber 19:00

Kardeşlerim 20:00

KANAL D YAYIN AKIŞI

Yargı 14:00

Sadakatsiz 16:15

Kanal D Ana Haber 19:00

Şarkılar Bizi Söyler 20:00

FOX TV YAYIN AKIŞI

Evlilik Hakkında Her Şey 16:00

Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu 19:00

Maske Kimsin Sen? 20:00

Elkızı 23:30

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star Haber 18:45

Kaçış Planı 3 20:00

Kaçış Planı 3 22:00

Kaderimin Oyunu 23:45

TV8 YAYIN AKIŞI

Bir Yemek Olsam 10:00

O Ses Türkiye 10:45

Sinema 15:00

Survivor All Star 2022 20:00

TRT1 YAYIN AKIŞI

Tozkoparan İskender 10:20

Teşkilat 11:55

Masumlar Apartmanı 15:05

Ana Haber 19:00

Gönül Dağı 20:00

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