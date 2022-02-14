TV yayın akışı: 14 Şubat Pazartesi günü dizileri hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 14 Şubat yayın akışı Bugün hangi diziler var? 14 Şubat Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 14 Şubat Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Şubat Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

14 ŞUBAT PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Beyaz Melek

22:30 Yerli Sinema Aşk Tesadüfleri Sever 2

01:15 Yerli Sinema Aşk Tesadüfleri Sever 2

03:15 Gelinim Mutfakta

04:00 Arda İle Omuz Omuza

05:30 Asi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Üç Kuruş

00:15 Oğlum

02:30 Aziz

TV8 YAYIN AKIŞI

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Canım Annem

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası

00:20 Kuruluş Osman

03:05 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05:20 Bir Zamanlar Çukurova

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Öldür Beni Sevgilim

22:30 Yerli Sinema Öldür Beni Sevgilim

01:00 Aramızda Kalsın

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

TRT1 YAYIN AKIŞI

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

00:15 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu

02:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:45 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:45 Evlilik Hakkında Her Şey

02:30 En Hamarat Benim

05:00 Kefaret

06:00 Kadın

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