TV'de gördüğü haberler hayatının dönüm noktası oldu
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TV'de gördüğü haberler hayatının dönüm noktası oldu

İhlas Haber Ajansı / Seyfullah Uzun - Haberler | Yaşam

TV'de gördüğü haberler hayatının dönüm noktası oldu Kadın girişimcinin başarı öyküsü Amasyalı 3 çocuk annesi girişimci kadının TV haberlerinde gördüğü mağduriyetler kendisini meslek sahibi yaptı.

TV'de gördüğü haberler hayatının dönüm noktası oldu

Kadın girişimcinin başarı öyküsü

AMASYA - Amasyalı 3 çocuk annesi girişimci kadının TV haberlerinde gördüğü mağduriyetler kendisini meslek sahibi yaptı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde ikamet eden Saliha Toprak TV haberlerinde üzülerek izlediği mağduriyet yaşayanları görünce kendisini bu alanda geliştirerek en iyisini yapmak için kolları sıvadı, estetik ve güzellik salonu açtı.

Eşi ve çocukları ile birlikte akşam haberlerini izlerken TV de mağduriyet yaşayanları, bu mesleği merdiven altı devam ettirenleri ve onlardan yaşanan mağduriyetleri görünce bu mesleğe yönelmeye karar verdiğini belirten Saliha Toprak;" Haberler beni meslek sahibi yaptı. Kendi kendime dedim ki bu mağduriyetleri yaşayan arkadaşlarımıza hem cinslerimize nasıl destek olurum diye düşünürken yaptığım araştırmalar neticesinde eğitimlerini üst düzeyde aldım ve bu mesleği yapmaya karar verdim" dedi.

Gördüğü mağduriyetlerden çok etkilendiğini ve araştırmalarının kendini eğitime, eğitimden de meslek sahibi olmaya ittiğini söyleyen Toprak;" Devletimizin hanımlarımıza yönelik olarak bir çok destekleri var. Ev yemeklerinde çok iyi olduğum için hep ev yemekleri üzerine dükkan açmak gibi bir hayalim vardı, ama mağduriyet yaşayanları görünce kendimi estetik ve güzellik alanında geliştirerek uzmanından eğitim alıp, meslek sahibi oldum. İlk salonumu açtım, talep fazla olunca erkeklere yönelik olarak ikinci salonu da açmaya karar verdim. Hanımların başaramayacağı hiç bir şey yok, 48 yaşından sonra bu işin eğitimini aldım ve yaptım, bu işe kendimi hazırladım, yeter ki hayallerinin peşinden koşsunlar." ifadelerini kullandı.

Bu hizmeti Uzmanından almanın önemine değinen Toprak," Kısa sürede taleplerimiz oldukça arttı, bu mesleğe yöneldiğim ve bayanların mağduriyetlerini gidermeye çalıştığım için çok mutluyum, hanımlarımıza tavsiyem hangi işi yaptırmak istiyorsanız mesleğin uzmanlarına yönelin" şeklinde konuştu.

TV'de gördüğü haberler hayatının dönüm noktası oldu
TV'de gördüğü haberler hayatının dönüm noktası oldu
TV'de gördüğü haberler hayatının dönüm noktası oldu
TV'de gördüğü haberler hayatının dönüm noktası oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Seyfullah Uzun

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