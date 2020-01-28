Tuzluca Belediyesi Tarafından Başlatılan Elazığ Deprem Kampanyasına Vatandaşlardan Büyük Destek.

28.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:41

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından yurdun dört bir yanında olduğu gibi Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde de vatandaşlar büyük bir duyarlılık örneği göstererek Tuzluca Belediyesi tarafından başlatılan kampanyaya ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.



Kampanya ile toplanan battaniye, ısıtıcı ve temel gıda malzemeleri Elazığ ve Malatya'da depremzedelere ulaştırılmak üzere Tuzluca Belediye çadırında toplandı. İlçe esnafı kampanyaya büyük destek verirken, açıklamada bulunan Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Said Sadrettin Türkan, yaşanan depremin her birimizi derinden üzdüğünü ve yaşanan bu acı olayda ilçe vatandaşlarının talepleri doğrultusunda böyle bir kampanyanın belediye olarak başlatılması talebi gelince kendilerinin de belediye olarak valililik ve afet müdürlüğüyle koordineli bir şekilde böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi. Başkan Türkan, "Vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi var depremden sonra ülkemizin böyle kenetlenerek bir orada olması beni ayrıca mutlu etmiştir. Bu vesileyle ilçe halkıma bu destekten dolayı teşekkür ederim. İnşallah en kısa sürede topladığımız yardımları bölgeye ulaştıracağız" diye konuştu. - IĞDIR

Kaynak: İHA