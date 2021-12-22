Tuzlalı kadınlara e-ticaret semineri düzenlendi - Haberler
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Tuzlalı kadınlara e-ticaret semineri düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Haberler | Yerel

Tuzlalı kadınlara e-ticaret semineri düzenlendi Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Tuzla Belediyesi işbirliği ile Tuzlalı kadınlara 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla seminer düzenlendi.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzlalı kadınlara e-ticaret semineri düzenlendi

İSTANBUL - Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Tuzla Belediyesi işbirliği ile Tuzlalı kadınlara 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla seminer düzenlendi. Düzenlenen seminerde Tuzlalı kadınlara e-Ticaret ve girişimcilik bilgileri sunuldu.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Tuzla Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi işbirliği ile Tuzlalı 60 kadına kadınlara 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla seminer düzenlendi. Düzenlenen seminerde Tuzlalı kadınlara kooperatifçilik sunumu, ekonomik kalkınmada kooperatifin rolü, dünyadaki kooperatif örnekleri ile birlikte e-Ticaret konusunda sunumlar yapıldı. Kadın girişimcilere destek verilmesinin amaçlandığı seminer online olarak yapıldı. Seminere katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Kadın ve kooperatifçilik ile birlikte pandemi döneminde hızla gelişen e-ticaret'in bulunduğu bir dünyada mükkemmel bir geleceğe adım atabilecek seminer ve toplantılar ile birlikte atılması gereken önemli adımlar var" dedi.

Tuzlalı kadınlara e-ticaret semineri düzenlendi

Tuzlalı kadınlara e-ticaret semineri düzenlendi

Tuzlalı kadınlara e-ticaret semineri düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Son Dakika Haberleri

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