Tuzla'daki Gemi Yangınında Ölen 2 Kişinin Cenazesi Kaldırıldı
TUZLA'da gemi yangınında hayatını kaybeden Muhammet Ali Yılmaz ile Mehmet Tütüncü'nün cenazeleri tersaneye gelen iki ambulansla alınarak Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.
TUZLA'da gemi yangınında hayatını kaybeden Muhammet Ali Yılmaz ile Mehmet Tütüncü'nün cenazeleri tersaneye gelen iki ambulansla alınarak Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Cenazeler buradan Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Haberi alan cenaze yakınları geldikleri tersane önünde gözyaşı döktü. - İstanbul
Kaynak: DHA