Son dakika haberleri | Tuzla'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Tuzla'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Tuzla'da iki aracın çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da iki aracın çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Evliya Çelebi Mahallesi Hat Boyu Caddesi'nde seyir halindeki Bayram B. idaresindeki 34 TGY 82 plakalı taksi, trafik ışıklarında dönüş yaptığı sırada Berke Y'nin kullandığı 34 CBR 758 plakalı ciple çarpıştı.

Kaza sırasında savrulan cip, orta refüje çarparak durabildi.

Kazada takside bulunan 3 yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberleri | Tuzla'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Tuzla'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Tuzla'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title