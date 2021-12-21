Son dakika haberleri | Tuzla'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da iki aracın çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Evliya Çelebi Mahallesi Hat Boyu Caddesi'nde seyir halindeki Bayram B. idaresindeki 34 TGY 82 plakalı taksi, trafik ışıklarında dönüş yaptığı sırada Berke Y'nin kullandığı 34 CBR 758 plakalı ciple çarpıştı.

Kaza sırasında savrulan cip, orta refüje çarparak durabildi.

Kazada takside bulunan 3 yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı.