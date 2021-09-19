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Tuzla'da öğrenciler Dünya Temizlik Günü'nde ormanlık alanları temizlediler

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tuzla'da öğrenciler Dünya Temizlik Günü'nde ormanlık alanları temizlediler

Tuzla Belediyesi, Dünya Temizlik Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla özel bir etkinlik düzenledi.

Tuzla Belediyesi, Dünya Temizlik Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla özel bir etkinlik düzenledi.  Etkinlik kapsamında 8 ile 18 yaş arasındaki öğrenciler, Tuzla Belediyesi Temizlik Personelleri ile ormanlık alanda temizlik yaptılar. Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi öğrenciler, temizlik personellerine 'Senden Daha Güzel' şarkısını armağan ettiler.

Tüm dünyada olduğu gibi Tuzla'da da 18 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında farkındalık çalışması yapıldı. Düzenlenen etkinliğe Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi'nden 70 öğrenci katıldı. Yaşları 8 ile 18 arasında değişen öğrenciler, Tuzla Belediyesi Temizlik Personelleri ile Tuzla'da ormanlık alanlardaki çöpleri temizlediler. Büyüklerine temizlik mesajı veren öğrenciler, Tuzla Belediyesi Temizlik Personellerine de özel bir sürpriz hazırladılar. Etkinlik kapsamında Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencilerinin verdiği konserde söyledikleri 'Senden Daha Güzel' şarkısını, hep birlikte temizlik personellerine armağan ettiler. Yaşanan keyifli anlar kameralar saniye saniye yansıdı. Etkinlik sonunda öğrenciler ve temizlik personelleri, topladıkları çöp torbalarının önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.

"BÜYÜKLERİMİZDEN ÇEVREMİZİ TEMİZ TUTMALARINI İSTİYORUZ"

Kendilerine yapılan sürprizi çok beğendiklerini belirten Tuzla Belediyesi Temizlik Personeli Şaban Çelik," Bizim günümüze katıldıkları için tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da temizlik konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi. Büyüklerine Temizlik Günü mesajı veren Bilgi Evi öğrencisi Rüya," Sokaklarımızı temizleyen çöpçü amcalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim çevremizi koruyorlar. Büyüklerimizden çevremizi temiz tutmalarını istiyoruz" dedi.


Tuzla'da öğrenciler Dünya Temizlik Günü'nde ormanlık alanları temizlediler

Tuzla'da öğrenciler Dünya Temizlik Günü'nde ormanlık alanları temizlediler

Tuzla'da öğrenciler Dünya Temizlik Günü'nde ormanlık alanları temizlediler

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Haber: Tuzla'da öğrenciler Dünya Temizlik Günü'nde ormanlık alanları temizlediler - Haberler
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