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Tuzla'da mobilya fabrikasında yangın çıktı

Tuzla'da mobilya fabrikasında yangın çıktı
AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel

Tuzla'da bir mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bir mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Kimyacılar Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren, 2 bin 500 metrekare alana kurulu mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Anadolu Yakası'ndan çok sayıda itfaiye grubu Tuzla OSB'ye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Yangın, Tuzla, Güncel, Haber

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