Tuzla'da mobilya fabrikasında yangın çıktı

Tuzla'da bir mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bir mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Kimyacılar Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren, 2 bin 500 metrekare alana kurulu mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Anadolu Yakası'ndan çok sayıda itfaiye grubu Tuzla OSB'ye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.