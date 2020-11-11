Korkunç olay! Talihsiz adam, kendisini aldatan eşi ve sevgilisi tarafından darbedilerek can verdi
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Korkunç olay! Talihsiz adam, kendisini aldatan eşi ve sevgilisi tarafından darbedilerek can verdi

11.11.2020 14:56 | Son Güncelleme: 11.11.2020 15:34
Korkunç olay! Talihsiz adam, kendisini aldatan eşi ve sevgilisi tarafından darbedilerek can verdi

Tuzla'da bir hastanede temizlik şefi olarak çalışan Özgür K, kendisini aldatan eşi Zeliha K. ile randevulaştı. Talihsiz adam, görüşme yerine gelen eşi ve eşinin sevgilisi tarafından darp edilerek öldürüldü.

Geçtiğimiz pazartesi Tuzla Akfırat Mahallesi Göçbeyli Bulvarı üzerinde bir hastanede temizlik şefi olarak çalışan Özgür K. eşi Zeliha K'nın Cihat T. isimli bir şahıs ile ilişki yaşadığını öğrendi. Eşini arayan Özgür K, karısının kendisine geri dönmesi için ikna etmek istedi.

BARIŞMAK İÇİN BULUŞTU, DARBEDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Çift buluşmak için randevulaştı. Görüşmeye şüpheli Cihat T. ve yakını Mehmet T. de geldi. Özgür K. önce Mehmet T. tarafından darp edildi, ardından Cihat T. ve Zeliha K. tarafından öldürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, zanlıların Gümüşhane'ye gitmek üzere yola çıktığını tespit etti. Otomobilin geçtiği güzergahı inceleyen ekipler, şahısların Çankırı'dan geri döndüğünü belirledi. Zanlılar Cihat T. ve Zeliha K. İstanbul girişinde polis ekiplerince yakalandı. Zanlılara yardım eden Mehmet T., Zehra A. ve Edanur A. da İstanbul'da gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Korkunç olay! Talihsiz adam, kendisini aldatan eşi ve sevgilisi tarafından darbedilerek can verdi
Korkunç olay! Talihsiz adam, kendisini aldatan eşi ve sevgilisi tarafından darbedilerek can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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