Tuzla'da kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi memleketi Mardin'e gönderildi

Tuzla'da eşi tarafından öldürülen Seher Çatalca'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak defnedilmek üzere memleketi Mardin'e gönderildi. Tuzla, Aydınlı Mahallesi'nde, geçtiğimiz pazartesi günü Seher Çatalca isimli kadın 2 çocuğuyla birlikte alışverişten evine döndüğü sırada eşi Ceyhun Çatalca ile tartışmış, kocası tarafından bıçakla yaralamıştı. Ceyhun Çatalca evden hızlıca uzaklaşırken, eşi Seher Çatalca'nın akrabası olduğu öğrenilen bir kişi, kadını dışarıya çıkarmıştı. Ambulansla hastaneye götürülen Seher Çatalca hayatını kaybetti. Ceyhun Çatalca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Seher Çatalca'nın cenazesi bugün yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak defnedilmek üzere memleketi Mardin'e gönderildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı