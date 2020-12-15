Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti
Tuzla'da bir kadın, kocası tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Sürünerek binanın dışına kadar çıkan kadının yakınları, o anlarda sinir krizi geçirdi.
Aydınlı Mahallesi'nde iddiaya göre 2 çocuk annesi Seher Ç. kocası Ceyhun Ç. tarafından evleri içerisinde defalarca bıçaklandı.
YARALI HALDE KAPIYA KADAR ÇIKIP YIĞILDI
Eşini bıçaklayan Ceyhun Ç. hızla olay yerinden kaçarken yaralı Seher Ç. bina dışına çıkarak yardım istedi. 2 çocuk annesi bina önünde yere düşerken kadının yardımına site sakinleri ile yakınları geldi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kanlar içinde yerde yatan kadını gören yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen ambulansın ilk müdahalesi ile hastaneye götürülen Seher Ç'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
KAÇAN ZANLI ARANIYOR
Polislerin olay yerine gelmesi üzerine kaçan zanlı Ceyhun Ç. aranıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı