Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti
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Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti

15.12.2020 10:10 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:54

Tuzla'da bir kadın, kocası tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Sürünerek binanın dışına kadar çıkan kadının yakınları, o anlarda sinir krizi geçirdi.

Aydınlı Mahallesi'nde iddiaya göre 2 çocuk annesi Seher Ç. kocası Ceyhun Ç. tarafından evleri içerisinde defalarca bıçaklandı.

YARALI HALDE KAPIYA KADAR ÇIKIP YIĞILDI

Eşini bıçaklayan Ceyhun Ç. hızla olay yerinden kaçarken yaralı Seher Ç. bina dışına çıkarak yardım istedi. 2 çocuk annesi bina önünde yere düşerken kadının yardımına site sakinleri ile yakınları geldi.

Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kanlar içinde yerde yatan kadını gören yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen ambulansın ilk müdahalesi ile hastaneye götürülen Seher Ç'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

KAÇAN ZANLI ARANIYOR

Polislerin olay yerine gelmesi üzerine kaçan zanlı Ceyhun Ç. aranıyor.

Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (8)
ÇALIŞAN: Allah rahmet eylesin.Sorunlarin bu haddeye gelmesi üzücüdür
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KARGOCU: Allah iki tarafada selamet versin
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GICIK: '' doğduğun ev kaderindir'' işte bu dizileri çekerseniz ön ayak olursunuz. Biri oto garda öldürdü , diyeride devamlı peşinde sanki fırsat arıyor. Sonunda oda öldürür ya kızı ya patronu.
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