Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti

Tuzla'da bir kadın, kocası tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Sürünerek binanın dışına kadar çıkan kadının yakınları, o anlarda sinir krizi geçirdi.