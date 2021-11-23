Tuzla'da kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor! İlk kepçeyi Belediye Başkanı Şadi Yazıcı vurdu

Tuzla Belediyesi, İstanbul'da beklenene büyük İstanbul Depremi öncesinde yapı stokunu depreme uygun hale getirmek için, oturmaya elverişsiz olan sitelerin ve binaları kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında dönüştürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Tuzla'nın İstasyon Mahallesi'nde bulunan ve 1999 yılında meydana gelen depremden önce yapılmış Ormet Sitesi'nin yıkımını gerçekleştirildi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın kentsel dönüşüm çalışmalarını bizzat yürüttüğü ve 7 blok 63 dairenin bulunduğu sitenin yıkımında ilk kepçeyi de kendisi vurdu. Başkan Yazıcı, ekskavatöre bindi ve ilk yıkımı gerçekleştirdi. Site sakinlerinin de katıldığı yıkım sonrasında Başkan Yazıcı, hayırlı olsun dileklerini iletti.

"TUZLA'YI DEPREME HAZIR HALE GETİRECEĞİZ"

Dönüşüm için tüm site sakinleriyle tek tek görüşmeler yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, deprem gerçeğini hatırlatarak, Tuzla'da dönüşüme belirterek şunları söyledi. "Deprem gerçeğini asla unutmadık ve unutmayacağız. Vatandaşlarımız ile birlikte kentsel dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah İçmeler Mahallesi'ndeki dönüşüm, Beşevler dönüşümü ve Tıp Kent Sitesi'nin dönüşü ve diğerleri ile birlikte bugün Ormet Sitesi'nin yıkımını gerçekleştiriyoruz. Kuzey Anadolu Fay Hattı'na çok yakın, ilçelerden birisi olduğumuz için bu dönüşümlerde vatandaşımızın her zaman yanındayız. Özellikle sitelerimiz başta olmak üzere dönüşüm isteyen ve bunu acilen yapalım diyen vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk.

"DÖNÜŞÜMDE TUZLA LİDER DURUMDA"

Onlar birlikte dönüştürüyoruz. Vatandaşlarımız ile birbirimizi kırmadan bu dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Bugün burada 63 daire var. Tuzla'da 38 site ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Bunların hepsi kooperatif usulü oldu. Dar gelirli vatandaşlarımızın kıt kanaat geçinip elde ettiği daireler bunlar. Bireysel olarak da bazı binaların yıkımını, dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Dönüşümde Tuzla lider durumundadır. Yapı stokunu artırarak Tuzla'yı depreme hazır hale getireceğiz" dedi.

"BUGÜNÜ GÖRMEK NASİP OLDU"

Oturduğu evi kentsel dönüşümde yıkılan site sakini, "Çok mutluyuz. Bugünü görmek nasip oldu. Müteahhit ve Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı'ya çok teşekkür ederim" dedi. Bir diğer site sakini Nezihi Oran, "Yıllardır beklediğimiz sonucu bugün alıyoruz. Emeği geçenler çok teşekkür ederim. Sayın Belediye Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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