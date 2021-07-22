Tuzla'da iş yerinde bulunan çelik kasaları çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

Tuzla'daki iş yerinden, içinde nakit para, çek ve senet bulunan 2 çelik kasayı çaldığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Tuzla'daki iş yerinden, içinde nakit para, çek ve senet bulunan 2 çelik kasayı çaldığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki bir iş yerinden, 20 Temmuz gündüz saatlerinde 2 çelik kasanın çalındığı belirlendi.

Çalışma başlatan polis ekipleri, önce olayın şüphelilerinden biri olduğu belirlenen M.F.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında 1658 lira, 100 dolar ve 30 avro ele geçirildi. Bu paraların, şüpheli M.F'nin hırsızlıktan dolayı aldığı tespit edildi.

Çalınan kasaların İçmeler Mahallesi'nde bir adrese götürüldüğünü belirleyen polis, yaptığı baskında diğer şüpheli R.S'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda çek, senet, tapu belgesi ve kıymetli evrak ele geçirildi.

Çalışmaların devamında H.B. ve H.E. isimli 2 şüpheli daha ikamet adreslerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden R.S. ve H.E. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, H.B. ve M.F. ise tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu