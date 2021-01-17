Tuzla'da ihtiyaç fazlası kıyafetler ihtiyaç sahibi aileler ile buluşuyor
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Tuzla'da ihtiyaç fazlası kıyafetler ihtiyaç sahibi aileler ile buluşuyor

17.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:21
Tuzla'da ihtiyaç fazlası kıyafetler ihtiyaç sahibi aileler ile buluşuyor

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, vatandaşların getirdiği ihtiyaç fazlası kıyafetleri, ihtiyaç sahibi aileler ile buluşturuyor.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, vatandaşların getirdiği ihtiyaç fazlası kıyafetleri, ihtiyaç sahibi aileler ile buluşturuyor. Dr. Fatma Yazıcı, "Bize yapılan bağışlar, ikinci el hediye edilen ürünleri biz ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile buluşturuyoruz" dedi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, vatandaşların getirdiği ihtiyaç fazlası kıyafetleri, ihtiyaç sahibi aileler ile buluşturmaya devam ediyor. Görevliler, evinde kullanmadığı kıyafet, ayakkabı gibi ihtiyaç fazlası kıyafetleri Gönül Elleri Çarşısı'na getiren vatandaşlardan form doldurarak teslim alıyor. Teslim alınan ürünler, önce kontrolden geçiyor. Kullanılmayacak olan ürünler geri dönüşüme kazandırılırken, kullanılacak durumda olanları ise yıkanıyor. Yıkanan ürünler ütülenip kategorilerine göre ayıklanarak barkod ve poşetleme yapılıyor. Teslim edilmeye hazır olan ürünler ise Gönül Elleri Çarşısı'nın ikinci katında bulunan mağazasında sergileniyor. Gönül Elleri Çarşısı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar mağazaya gelerek ihtiyacı kadar ürünü alıyor.

"EVDE FAZLA OLAN ÜRÜNLERİMİZİ LÜTFEN BURAYA GETİRELİM VE HİBE EDELİM"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı'nın kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı, "Gönül Elleri Çarşısı'nın bir yardım eli de giyim yardımı. Tabi, bu yardımı biz halkımız sayesinde yapıyoruz. Bize yapılan bağışlar, ikinci el hediye edilen ürünleri biz ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile buluşturuyoruz. Dolayısıyla sizin evde sıkıldığınız, evinizde fazla bulduğunuz her ürün, bir başkasına neşe kaynağı olabiliyor. Umut kaynağı olabiliyor. O bakımdan, ikinci el ürünlerimizi biz burada kabul ediyoruz ve onları yıkayıp, ütüleyip, paketleyip bir çocuğa bir yetime bir çocuğa, bir engelliye veya aileye sunabiliyoruz. Kendi zevklerine ve ihtiyaçları göre kendiler buradan giyinip alabiliyorlar. Bu bakımdan evde fazla olan ürünlerimizi lütfen Gönül Elleri Çarşımıza getirelim ve buraya hibe edelim. Bir başkasının açığını kapatmış olalım" diye konuştu.

"GERÇEKTEN İHTİYAÇ SAHİBİ OLMASI GEREKİYOR"

Kıyafet yardımı yapılan ailelerin gerçekten ihtiyaç sahibi olmaları gerektiğini belirten Dr. Fatma Yazıcı," Biz bu giyim yardımını evleri ziyaret ettiğimiz gönüllülerimiz ile karar veriyoruz. Evin bizzat gidip görülmesi gerekiyor. Çocukların, evin genel halini ve eve giren gelirin hepsinin tespit edilmiş olması gerekiyor. Bu bakımdan biz de bu yardımı ancak gönüllülerimizi kararı ile ev ziyaretleri sonucunda veriyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BİR KİŞİYİ MUTLU EDEBİLİRSEK NE MUTLU BİZE"

Babasının vefatı üzerine kıyafetlerini Gönül Elleri Çarşısı'na bağışlayan Ceyhun Özkaynak," Montlar, pantolonlar, eşofmanlar, ayakkabılar her şeyi getirdik. Babam vefat etti benim. Onun kullandığı eşyaların hepsini getirdim buraya bağışladım. Bir kişiye bir nebze olsun yardımcı olabilirsek ne mutlu bize" dedi.  Gönül Elleri Çarşısı'na ikinci el kıyafet bağışında bulunan Can Doğan ise, " Gönül Elleri Çarşısı'na ihtiyacı olanlar için kullanmadığım eşyalarımı getirdim. Arkadaşlara şimdi teslim ettim. Bu bağış için Gönül Elleri Çarşısı'nı tercih etmemin sebebi gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ettiklerini görüyorum. Takip ediyorum. O yüzden buraya getirmeyi uygun gördüm" dedi.


Tuzla'da ihtiyaç fazlası kıyafetler ihtiyaç sahibi aileler ile buluşuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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