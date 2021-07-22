TUZLA'DA İÇİNDE 50 BİN LİRA İLE ÇEK VE SENET BULUNAN 2 ADET ÇELİK KASAYI ÇALANLAR YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TUZLA'DA İÇİNDE 50 BİN LİRA İLE ÇEK VE SENET BULUNAN 2 ADET ÇELİK KASAYI ÇALANLAR YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUZLA'da iş yerinden içerisinde 50 bin lira ile çok sayıda çek ve senet bulunan 2 adet çelik kasayı çaldıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

TUZLA'da iş yerinden içerisinde 50 bin lira ile çok sayıda çek ve senet bulunan 2 adet çelik kasayı çaldıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine konuldu. Evliya Çelebi Mahallesi'nde önceki gün saat 10.30'da E.Ö.'nün iş yerinden içerisinde 50 bin lira nakit para ile çok

sayıda çek ve senet bulunan 2 adet çelik kasa çalındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerden M.F.'yi yakaladı. M.F.'nin yapılan üst aramasında bin 658 lira, 100 dolar ve 30 Euro para ele geçirildi. M.F.'nin üzerinden çıkan paranın hırsızlık sonrasında aldığı pay olduğu ve olaydan sonra çalınan kasaların Tuzla İlçesi İçmeler Mahallesi'nde bir adrese götürüldüğü tespit edildi. Adreste yapılan kontrolde şüpheli R.S. yakalanırken, hırsızlığa konu çok sayıda çek, senet, tapu belgesi ele geçirildi. Olayın diğer şüphelileri oldukları tespit edilen H.B. Pendik'te evinde, H.E. ise Tuzla'da cadde üzerinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.S ve H.E hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, diğer şüphelielr H.B ve M.F. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

TUZLA'DA İÇİNDE 50 BİN LİRA İLE ÇEK VE SENET BULUNAN 2 ADET ÇELİK KASAYI ÇALANLAR YAKALANDI
TUZLA'DA İÇİNDE 50 BİN LİRA İLE ÇEK VE SENET BULUNAN 2 ADET ÇELİK KASAYI ÇALANLAR YAKALANDI
TUZLA'DA İÇİNDE 50 BİN LİRA İLE ÇEK VE SENET BULUNAN 2 ADET ÇELİK KASAYI ÇALANLAR YAKALANDI
TUZLA'DA İÇİNDE 50 BİN LİRA İLE ÇEK VE SENET BULUNAN 2 ADET ÇELİK KASAYI ÇALANLAR YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ahmet Kural Hande Yener Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Gökhan Gönül Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TUZLA'DA İÇİNDE 50 BİN LİRA İLE ÇEK VE SENET BULUNAN 2 ADET ÇELİK KASAYI ÇALANLAR YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 14:38:18. #1.16#

title