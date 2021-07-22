TUZLA'DA İÇİNDE 50 BİN LİRA İLE ÇEK VE SENET BULUNAN 2 ADET ÇELİK KASAYI ÇALANLAR YAKALANDI

TUZLA'da iş yerinden içerisinde 50 bin lira ile çok sayıda çek ve senet bulunan 2 adet çelik kasayı çaldıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

TUZLA'da iş yerinden içerisinde 50 bin lira ile çok sayıda çek ve senet bulunan 2 adet çelik kasayı çaldıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine konuldu. Evliya Çelebi Mahallesi'nde önceki gün saat 10.30'da E.Ö.'nün iş yerinden içerisinde 50 bin lira nakit para ile çok

sayıda çek ve senet bulunan 2 adet çelik kasa çalındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerden M.F.'yi yakaladı. M.F.'nin yapılan üst aramasında bin 658 lira, 100 dolar ve 30 Euro para ele geçirildi. M.F.'nin üzerinden çıkan paranın hırsızlık sonrasında aldığı pay olduğu ve olaydan sonra çalınan kasaların Tuzla İlçesi İçmeler Mahallesi'nde bir adrese götürüldüğü tespit edildi. Adreste yapılan kontrolde şüpheli R.S. yakalanırken, hırsızlığa konu çok sayıda çek, senet, tapu belgesi ele geçirildi. Olayın diğer şüphelileri oldukları tespit edilen H.B. Pendik'te evinde, H.E. ise Tuzla'da cadde üzerinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.S ve H.E hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, diğer şüphelielr H.B ve M.F. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı