TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da görme engelli tiyatrocular sahne aldı

İSTANBUL - Tuzla'da Avrasya Yerel Yönetimler Birliği'nin öncülüğünde, tamamı görme engellilerden oluşan "Engelsiz Sahne Yürekleri" adlı grup, 'Gemilerde Talim Var' adlı komedi oyununu sahneledi. Sahnelenen oyunda görme engelli tiyatrocular, sanatseverlere keyifli anlar yaşattı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü haftası kapsamında, Tuzla Belediye'sinin ev sahipliği yaptığı, Avrasya Yerel Yönetimler Birliği çatısı altında Kültür Sanat Grubu tarafından tamamı görme engellilerden oluşan "Engelsiz Sahne Yürekleri " ekibi, Tuzla Sanat Sahnesinde "Gemilerde Talim Var" adlı komedi oyununu sahneledi. Programa; Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Genel Başkanı Dr. Hasan Cengiz, Tuzla Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Selçuk Bozhalil, Tuzla Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Ümit Orhan Şahin, DFDS Uluslararası Denizcilik AŞ. Üyeleri Sevgi Öğe, Ece Atak, Tuzla Sanat Okulu Görme Engelliler Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Orhan Çağlar ve birçok sanatsever katıldı. Tiyatro oyunlarını sergileyen görme engellilerden oluşan ekip, sanatseverlere keyifli anlar yaşattı.

"Bu oyunu sadece engelliler değil, potansiyel engelli olan hepimiz izlemeliyiz"

Program hakkında konuşan Tuzla Sanat ve Avrasya Kültür Sanat Genel Sanat Yönetmeni Orhan Çağlar, "Profesyonel yapıda bir engelli grubu oluşturmak istedik. Bir hayal gibi yola çıktık. Tamamı görme engelli bir grup, biz bu işe 2013'te başladık. 2013'den bu yana ülke çapında onlarca turnelerle bu özel oyunu taşıdık. Ekibim, izlediğiniz üzere görme engellilerin normal hayatta yaşantılarını kolaylaştıracak herhangi bir obje baston, kabartma gibi objeleri kullanmadan bu oyunu oynuyor. Bu tabii çok çalışmanın bir ürünü, azmin ürünü. Bence bu oyunu sadece engelliler değil, potansiyel engelli olan bizler, hepimiz izlemeliyiz. Dünyaya küsen kişiler izlemeli. Morali bozulanlar, gardı düşenler. En büyük yetimiz olan, görme yetimiz olmadan böyle sanatsal eser çıkabiliyorsa insanın yapamayacağı hiçbir şey yok. Hiçbir zaman hayattan umudu kesmemeli. Bunu tabii ekibime borçluyum" dedi.

"Sanatın, sanatçının engel tanımadığını burada gösterdiler"

Tuzla Devlet Hastanesi Başhekimi Selçuk Bozhalil ise, "Böyle bir haftada Dünya Engelliler Haftası'nda böyle özel bir günde engelli arkadaşlarımızın sergilediği tiyatro hepimizi çok memnun etti. Sanatın, sanatçının engel tanımadığını burada gösterdiler. O yüzden başta yönetmen arkadaşımız olmak üzere tüm engelli arkadaşlarımıza, tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.