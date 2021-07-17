Tuzla'da Gönül Elleri Çarşısı bin 500 çocuğa bayramlık kıyafet dağıttı
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Tuzla'da Gönül Elleri Çarşısı bin 500 çocuğa bayramlık kıyafet dağıttı

İhlas Haber Ajansı / Beyza Cömert - Haberler | Yerel

Tuzla'da Gönül Elleri Çarşısı bin 500 çocuğa bayramlık kıyafet dağıttı Türkiye'nin dört bir yanında veren el ile alan eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Tuzla'da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık elbise ve bayramlık ayakkabı dağıttı.

Tuzla'da Gönül Elleri Çarşısı bin 500 çocuğa bayramlık kıyafet dağıttı

İSTANBUL - Türkiye'nin dört bir yanında veren el ile alan eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Tuzla'da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık elbise ve bayramlık ayakkabı dağıttı. Bağışçıların destekleri ile temin edilen bayramlıkları, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı'nın kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı dağıttı. Çocukların bayram sevinçleri kameralara saniye saniye yansıdı.

Türkiye'nin dört bir yanında veren el ile alan eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Kurban Bayramı öncesi bin 500 çocuğa mutluluk yaşattı. Gönül Elleri Çarşısı tarafından takibi yapılan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına, bağışçıların destekleri bayramlık elbise ve bayramlık ayakkabı dağıtıldı. Gönül Elleri Çarşısı'nın içerisinde bulunan mağazada yapılan bayramlık dağıtımına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı'nın kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı da katıldı. Fatma Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı'na gelen çocuklar ile tek tek ilgilendi. Bayramlık kıyafetlerini alan çocukların mutlulukları kameralara saniye saniye yansıdı.

"Bizim için bayram demek çocukların mutluluğu demek"

Gönül Elleri Çarşısı'nın kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı, "Hayat boyu hepimizin uğraşı çocukların mutlu olmasıdır. Bayramlar çocukların sevinçleridir. Her bayram olduğu gibi bu bayramda çocuklarımızı sevindirmiş olmanın, onların yüzlerindeki mutluluğu görmenin sevincini yaşıyoruz. Bizim için bayram bu demek aslında. Geçen bayramda da birçok çocuğumuzu sevindirmiştik. Bu bayramda da yine aynı sevinç nasip oldu. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Çocukların gözlerinde bayram sevincini görebiliyor olmak çok güzeldi"

Çocukların yüzlerindeki bayram mutluluğunun kendisini çocukluğuna götürdüğünü belirten Fatma Yazıcı," Bu sevinci çocukların gözlerinde görmek beni çocukluğuma götürdü. Bayram öncesinde sabaha kadar uyuyamadığım geceleri hatırladım. Kalkıp ayakkabıma baktığım sabahları hatırladım. Gerçekten hala bunu çocukların gözlerinde görüyor olabilmek çok güzeldi" dedi.

Tuzla'da Gönül Elleri Çarşısı bin 500 çocuğa bayramlık kıyafet dağıttı
Tuzla'da Gönül Elleri Çarşısı bin 500 çocuğa bayramlık kıyafet dağıttı
Tuzla'da Gönül Elleri Çarşısı bin 500 çocuğa bayramlık kıyafet dağıttı
Tuzla'da Gönül Elleri Çarşısı bin 500 çocuğa bayramlık kıyafet dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beyza Cömert

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