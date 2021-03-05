Tuzla'da et üretim tesisinde yangın; 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı
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Tuzla'da et üretim tesisinde yangın; 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

05.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:50
Tuzla'da et üretim tesisinde yangın; 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Ali Kerem BENGİ / TUZLA'da et üretim fabrikasındaki yangının söndürülmesinin ardından 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

Ali Kerem BENGİ/ TUZLA'da et üretim fabrikasındaki yangının söndürülmesinin ardından 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Tuzla Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada paketleme bölümünde çalışan Fatih Durmuş ve temizlik görevlisi olarak çalışan Ali Tomak'ın hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

Tuzla, Tepeören Mahallesi Eski Ankara asfaltı üzerinde bulunan özel bir firmaya ait et üretim tesisinde saat 02.30'da yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine Tuzla ve olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içerideki amonyak dolu tankları patlama ihtimaline karşı itfaiye araçları ile fabrika dışına çıkardı. İtfaiye ekipleri, gerekli tedbirleri aldıktan sonra yangına müdahale etti. Tesiste yaşanabilecek herhangi bir patlama ihtimaline karşı AFAD ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. Tesiste çalışan 135 işçiden 133'ü tahliye edilirken, paketleme bölümünde çalışan Fatih Durmuş ve temizlik görevlisi olarak çalışan Ali Tomak hayatını kaybetti.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Tuzla Kaymakamlığı'ndan yangınla ilgili yapılan açıklamada, "05.03.2021 günü saat 02: 00 sıralarında İlçemiz Tepeören mahallesi Eski Ankara Asfaltı caddesi adresinde bulunan Maret Et Fabrikasında çıkan yangın üzerine, ivedilikle yangına müdahale edilmiş gece vardiyasında çalışan 135 kişiden 133'ünün güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanmış, maalesef saat 05: 30'da paketleme bölümünde çalışmakta olan Fatih DURMUŞ ve saat 08: 40'da temizlik görevlisi olarak çalışan Ali TOMAK isimli vatandaşlarımızın cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Konu ile ilgili adli ve idari soruşturmalar sürmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum." denildi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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