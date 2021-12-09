Tuzla'da depo yangını - Haberler
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Tuzla'da depo yangını

Tuzla'da depo yangını
Habermetre - Haberler | Toplum

Tuzla Aydınlı Mahallesi Kumpas Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir fabrikanın depo ve trafo kısmında yangın meydana geldi.

TUZLA, İSTANBUL (Habermetre) - Tuzla Aydınlı Mahallesi Kumpas Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir fabrikanın depo ve trafo kısmında yangın meydana geldi. Saat 09: 13 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Orhanlı, Tuzla, Kurtköy, Kartal, Ataşehir Tuzla OSB İtfaiye ve 112 Hızır Acil Ambulans ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği olayda, yaralı ve can kaybı yaşanmadı.

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