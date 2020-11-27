Tuzla'da çöp toplama alanları her gün dezenfekte ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Tuzla'da çöp toplama alanları her gün dezenfekte ediliyor

27.11.2020 15:59 | Son Güncelleme: 27.11.2020 21:18

Tuzla'da çöp toplama alanları her gün dezenfekte ediliyor Tuzla'da 17 mahallede bulunan çöp konteynerleri ve çöp toplama alanları, her gün özel konteyner yıkama aracı ile yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Tuzla'da çöp toplama alanları her gün dezenfekte ediliyor

İSTANBUL - Tuzla'da 17 mahallede bulunan çöp konteynerleri ve çöp toplama alanları, her gün özel konteyner yıkama aracı ile yıkanarak dezenfekte ediliyor. Korona virüs salgını öncesinde de yapılan dezenfekte işlemleri, salgın sonrasında daha da sıklaştırıldı.

Tuzla'da korona virüs salgınının bulaşmasının önüne geçmek için yapılan dezenfekte ve temizlik işlemleri her gün artarak devam ediyor. İlçe sınırları içerisinde bulunan tüm yer altı ve yer üstü çöp konteynerleri ile çöp toplama alanları belirlenen takvim programına göre her sabah dezenfekte ediliyor. Tuzla Belediyesi'nin Özel Konteyner Yıkama Aracı ile yıkanan konteynerler sadece korona virüs salgını için değil, diğer tüm bulaşıcı hastalıklara karşı da temizlenmiş oluyor. Özel yıkama aracındanki yıkama işleminin arından Tuzla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tazyikli su ile de konteynerlerin kapak açma yerleri ve konteynerin tutma demirlerini de dezenfekte ediyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Koronavirüs salgınında en korkunç gün! Vaka ve vefat sayısı bir kez daha rekor kırdı
Koronavirüs salgınında en korkunç gün! Vaka ve vefat sayısı bir kez daha rekor kırdı
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf

"Sokak sokak gezerek konteynerleri dezenfekte ediyoruz"

Tuzla Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Hüseyin Altuntaş, "Sabah 6'da göreve çıkıyoruz. Belirli mahalleler var. Onları sırayla sokak sokak gezerek konteynerleri dezenfekte ediyoruz. Günde 60 ile 80 arasında konteyneri özenle tek tek yıkıyoruz. Bu temizliği her zaman yapıyorduk ancak Korona virüs döneminde daha da özenli yapıyoruz. Vatandaşlar 'Allah sizden razı olsun' diyorlar. Çok memnunlar " dedi.

Tuzla'da çöp toplama alanları her gün dezenfekte ediliyor
Tuzla'da çöp toplama alanları her gün dezenfekte ediliyor
Tuzla'da çöp toplama alanları her gün dezenfekte ediliyor
Tuzla'da çöp toplama alanları her gün dezenfekte ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ergene'de çöp konteynırları ve duraklar dezenfekte ediliyor
Ergene'de çöp konteynırları ve duraklar dezenfekte ediliyor
Toplu taşıma araçları 9 aydır her hafta ücretsiz olarak dezenfekte ediliyor
Toplu taşıma araçları 9 aydır her hafta ücretsiz olarak dezenfekte ediliyor
Kocaeli'de günde 60 servis aracı dezenfekte ediliyor
Kocaeli'de günde 60 servis aracı dezenfekte ediliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Osman Kavala Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Enes Batur Cem Yılmaz Eser Yenenler Seren Serengil
Spor Falcao Caner Erkin Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Adana Deprem Malatya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tuzla'da çöp toplama alanları her gün dezenfekte ediliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 21:22:38. #1.14#
title