Tuzla'da bayat ekmekler gıda kolisine dönüşüyor
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Tuzla'da bayat ekmekler gıda kolisine dönüşüyor

Tuzla'da bayat ekmekler gıda kolisine dönüşüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tuzla'da geri dönüşüm çalışmaları, sosyal sorumluluk projesiyle birleştirildi.

Tuzla'da geri dönüşüm çalışmaları, sosyal sorumluluk projesiyle birleştirildi. İlçenin farklı noktalarında bulunan ekmek toplama noktalarında biriken bayat ekmekler, belediye ekipleri tarafından toplanarak özel bir firma aracılığıyla gıda kolisine dönüştürülüyor. Bu sene bayat ekmeklerden elde edilen 2 ton gıda malzemesi, Gönül Elleri Çarşısı aracılığı ile Tuzla'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı geri dönüşüm çalışmalarını Sosyal Sorumluluk Projesi'ne dönüştürdü. Tuzla'nın farklı noktalarında bulunan ekmek toplama noktalarında biriken bayat ekmekler Tuzla Belediyesi personelleri tarafından toplanıyor. Toplanan bayat ekmekler, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatıyla 2020 yılının Aralık ayından itibaren özel bir firma ile yapılan protokol çerçevesinde gıda kolisine dönüştürüyor. Dönüştürülen gıda kolileri, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Yapılan çalışma ile hem israfın önüne geçiliyor hem de bayat ekmekler gıda kolisine dönüştürülerek ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor.

"Bayat ekmeklerin karşılığında toplamda 2 ton gıda malzemesi aldık"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Adem Ordukaya, "2013 yılında faaliyetine başladığımız ekmek toplama işlememizi 2020 yılının Aralık ayında Sosyal Sorumluluk Projesine çevirerek topladığımız ekmekleri yardım kolisine dönüştürüyoruz. Bu yardım kolilerini Gönül Elleri Çarşımız aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. 2020 yılının Aralık ayından itibaren topladığımız bayat ekmeklerin karşılığında toplamda 2 ton gıda malzemesi aldık" dedi. - İSTANBUL

Tuzla'da bayat ekmekler gıda kolisine dönüşüyor
Tuzla'da bayat ekmekler gıda kolisine dönüşüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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