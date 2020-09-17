Halil Sezai'ye tutuklama talebi
Tuzla'da 67 yaşındaki komşunu darp ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Halil Sezai, savcılık sorgusunun ardından 'silahla tehdit' ve 'silahla yaralama' suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
17.09.2020 15:41 | Son Güncelleme: 17.09.2020 15:46
Tuzla'da 67 yaşındaki komşunu darp ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Halil Sezai, savcılık sorgusunun ardından 'silahla tehdit' ve 'silahla yaralama' suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
(İHA)
Kaynak: İHA