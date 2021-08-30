Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel kadınlar futbol turnuvası düzenlendi
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Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel kadınlar futbol turnuvası düzenlendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel kadınlar futbol turnuvası düzenlendiİSTANBUL DHATuzla Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel Yıldız Kadınlar Futbol Turnuvası düzenledi.

Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel kadınlar futbol turnuvası düzenlendi

İSTANBUL DHA

Tuzla Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel Yıldız Kadınlar Futbol Turnuvası düzenledi. Belediyenin ev sahipliğinde Orhanlı Spor Tesisinde yapılan turnuvaya 6 takım katıldı. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın da yer aldığı turnuvada dostluk mesajları verildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Tuzla'da da coşkuyla kutlanıyor. Tuzla Belediyesi de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı çeşitli etkinlikler ile kutluyor. Tuzla'nın Orhanlı Mahallesi'nde bulunan Orhanlı Spor Tesisinde Tuzla Belediyesi'nin koordinasyonunda Yıldız Kadınlar Futbol Turnuvası düzenlendi. Düzenlenen turnuvaya Beşiktaş, Pendik Çamlıkspor, Dudulluspor Kulübü, Evrenspor, Denizli Horozkentspor Kulübü ve Tuzla Sahilspor Kulübü katıldı. Rekabetin üst düzey olduğu turnuvada dostluk mesajları da verildi.

İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ

2007 doğumlu İlayda İnal, Çocukluğum hep futbolla geçti. Buraya da çok iyi bir motivasyon ile geldik. Şampiyon olmaya geldik ve inşallah şampiyon olacağız dedi. Tuana Yılmaz ise, 6 yıldır lisanslı futbolcuyum. Böyle bir turnuva düzenlendiği için ve bizlerin çağrıldığı için çok mutluyuz. Çok çalıştık. Güzel bir başarı elde edeceğiz diye konuştu. Tuzla Belediyesi Spor Koordinatörü olan Ümit Yılmaz, Turnuva 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle düzenleniyor. 6 tane kadın takımımız var. İl dışından gelen takımlar var. Beşiktaş gibi güçlü bir camia var. Tuzlamızı da Tuzla Sahilspor temsil ediyor şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel kadınlar futbol turnuvası düzenlendi
Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel kadınlar futbol turnuvası düzenlendi
Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel kadınlar futbol turnuvası düzenlendi
Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel kadınlar futbol turnuvası düzenlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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