28 yaşındaki avukat, "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye mesaj atan eski nişanlısı tarafından öldürüldü - Haberler
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28 yaşındaki avukat, "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye mesaj atan eski nişanlısı tarafından öldürüldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tuzla'da dün gece saatlerinde bir restoranda yemek yiyen avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı Oktay Dönmez'in Avukat Dilara Yıldız'a sosyal medya üzerinden attığı mesajlar ise kan dondurdu. Dönmez'in, Dilara Yıldız'a attığı mesajlarda Yıldız'ı öldüreceğini planladığını ve kendisine "çok zamanın yok bu hayatta" diyerek tehdit ettiği görüldü.

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - Dün saat 22.00 sıralarında Tuzla'da bulunan bir restoranda iddiaya göre bir restoranda yemek yiyen 28 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, restorana gelen eski nişanlısı ile tartıştı.

Tuzla'da 28 yaşındaki avukat, eski nişanlısı tarafından öldürüldü

ART ARDA ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ

Ardından eski nişanlı, Yıldız'a defalarca ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Dilara Yıldız'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından adli tıp kuruma sevk edildi. Zanlı ise olay yerinin yakınında bulunan polis merkezine giderek teslim oldu.

"ÇOK ZAMANIN YOK BU HAYATTA" DİYE MESAJ ATMIŞ

Katil Oktay Dönmez'in, Avukat Dilara Yıldız'a sosyal medya üzerinden attığı mesajlar ise kan dondurdu. Dönmez'in, Dilara Yıldız'a attığı mesajlarda Yıldız'ı öldüreceğini planladığını ve kendisine "çok zamanın yok bu hayatta" diyerek tehdit ettiği görüldü.

28 yaşındaki avukat, eski nişanlısı tarafından öldürüldü

Mesajları sosyal medya hesabında paylaşan Yıldız, "Özür dileyerek paylaşmak ve buradan cevap vermek istiyorum.. Öncelikle bu yabancı kaynaklı numaradan yazınca şikayet etsem de bulunamam sanıyorsun, rahatsın ama nasıl bulunduğunu sana yaşatarak öğreteceğim." dediği görüldü.

Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Son Dakika Haberleri

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