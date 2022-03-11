Tuzla Belediyesi Ekipleri, 63 araç ve 450 personel ile karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

İSTANBUL İstanbul'da kar yağışı iki gündür etkisini sürdürmeye devam ediyor. Tuzla Belediyesi ekipleri, 63 araç ve 450 personel ile karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatları ile yürütülen çalışmalar kapsamında sokak hayvanları da unutulmuyor. Bir Tuzla Belediyesi personelinin elleriyle köpeği beslemesi yürekleri ısıttı.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı sabah da devam ediyor. Kentin birçok yeri beyaza büründü. Tuzla Belediyesi ekipleri de karın yağmaya başladığı ilk andan itibaren 63 araç ve 450 personel ile karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ara sokaklar başta olmak üzere cadde ve sokaklar kar küreme araçları ile temizleniyor. Tuzla'nın 17 mahallesindeki tüm sokaklar ve kaldırımlar da tuzlama ekibi tarafından tuzlanıyor. Ayrıca Başkan Yazıcı'nın talimatları ile sokak hayvanlarının kar yağışı altında mama ve su bulmakta zorlanmaması için seferberlik başlatıldı. Tuzla Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde bulunan mamamatikleri boş bırakmıyorlar. Tuzla Belediyesi personelinin bir köpeği elleri ile beslemesi kameralara saniye saniye yansıdı. O anlar yürekleri ısıttı.