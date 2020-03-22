Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan örnek davranış
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan örnek davranış - Haber
Tuzla Belediyesi, Yaşar Yazıcı, Tuzla

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan örnek davranış

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan örnek davranış Korana virüsü salgınında en büyük risk grubu olan 60 yaş üstü vatandaşların evlerindeki ihtiyaçları için Tuzla Belediyesi seferber oldu.

22.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:22
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan örnek davranış

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan örnek davranış

İSTANBUL - Korana virüsü salgınında en büyük risk grubu olan 60 yaş üstü vatandaşların evlerindeki ihtiyaçları için Tuzla Belediyesi seferber oldu. Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı yaşlı vatandaşları telefonla arayarak sohbet etti ve bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Telefonda Belediye Başkanının sesini duyan yaşlı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Tuzla Belediye Başkanı Dr.Şadi Yazıcı bu akşam saat 21.00'da sosyal medya üzerinden evde kalan yaşlılar için piyona çalarak evde kal çağrısında bulunacak.

Tuzla Belediyesi korona virüsü salgınında en büyük risk grubunu oluşturan 60 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu. Tuzla Belediyesi korona virüsü nedeniyle evlerinde olan 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların yardımına koştu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı çağrı merkezi ihbar hattı üzerinden yaşlı vatandaşları arayarak onlarla sohbet etti. Tuzla Belediyesinden bir isteklerinin olup olmadığını sordu ve dışarıya çıkmamaları için telkinlerde bulundu. Telefonun diğer ucunda Belediye Başkanını gören yaşlı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemediler. Başkan Şadi Yazıcıya çok teşekkür eden yaşlı vatandaşlar bu salgını birlik ve beraberlik içerisinde atlatacaklarını ifade ettiler.

Öte yandan Tuzla Belediye Başkanı Dr.Şadi Yazıcı Twitter hesabından, "Bizim için çok değerlisiniz. Şimdilik telefonla hasret giderdik, yakında yeniden birlikte olacağız. Çalışma arkadaşlarımız 65 yaş üstü büyüklerimizi arıyor, hatırlarını soruyor. İhtiyaç duyduğunuzda lütfen 4440906-112-155-156 iletişim numaralarımızı arayın" paylaşımında bulundu.

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan örnek davranış

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan örnek davranış

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce 'En iyisi yakalanmamak' diyeceksiniz Haber
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce "En iyisi yakalanmamak" diyeceksiniz
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Haber
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya...
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar 'Vaka sayısı saklanıyor' dedi Haber
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar "Vaka sayısı saklanıyor" dedi
Havai fişeklerle kutlama yapan Çin'den üçüncü kez iyi haber geldi Haber
Havai fişeklerle kutlama yapan Çin'den üçüncü kez iyi haber geldi
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti Haber
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti
İtalya'da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor Haber
İtalya'da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor
'ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu' iddiasına Trump yanıt verdi
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi
İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Beşiktaş, Lens'in 'Ülkeme gitmek istiyorum' talebini reddetti
Beşiktaş, Lens'in "Ülkeme gitmek istiyorum" talebini reddetti
Cristiano Ronaldo'dan 'Evde kal' çağrısı
Cristiano Ronaldo'dan "Evde kal" çağrısı
İngiltere'de Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere'de Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı
Yasağı delerek ülkesine giden Sumudica ilk kez konuştu: Risk altındayım
Yasağı delerek ülkesine giden Sumudica ilk kez konuştu: Risk altındayım
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış
Jason Denayer, Fransa'dan ayrılıp ülkesine döndü
Jason Denayer, Fransa'dan ayrılıp ülkesine döndü
Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi
Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı
Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak
Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti
Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü
Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video
Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak
İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın
İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı
Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir
Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Özgür Özel Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Yalın Cem Yılmaz Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Falcao Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Servet Yardımcı
Daha Fazla Polis Fransa Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan örnek davranış - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 20:40:41. #1.14#
title