Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
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Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın dün vefat eden annesi Türkan Yazıcı (71), son yolculuğuna uğurlandı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın dün vefat eden annesi Türkan Yazıcı (71), son yolculuğuna uğurlandı.

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'nın annesi Türkan Yazıcı, bir süredir tedavi gördüğü Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. Başkan Yazıcı'nın annesi Türkan Yazıcı, Tuzla'nın İstasyon Mahallesi'nde bulunan Çiçekçiler Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına; AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çok sayıda ilçe belediye başkanı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Başkan Yazıcı cenaze namazının kılındığı camiye babası ile birlikte geldi. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyularak gerçekleştirilen cenaze töreninde Başkan Yazıcı, taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından Başkan Yazıcı'nın annesi Türkan Yazıcı, Aydıntepe Mezarlığı'na defnedildi. Defin işlemi sonrasında Başkan Yazıcı baba evinde de taziyeleri kabul etti.

(Cüneyt Sevindik/ İHA)

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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