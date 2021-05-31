Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli? Tuvana Türkay'ın hayatı ve biyografisi!

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Tuvana Türkay, vatandaşların merak konusu oldu. Estetik yaptırıp yaptırmadığına dair açıklamalarıyla kendinden bahssettiren Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç doğumlu, kaç yaşında? Tuvana Türkay Türk mü? Tuvana Türkay'ın sevgilisi kimdir? İşte, Tuvana Türkay hakkında merak edilenler...

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamalarıyla dikkat çeken Tuvana Türkay merak konusu oldu. Estetik iddialarıyla sık sık gündeme gelen Tuvana Türkay, yer aldığı yapımlardaki başarılarıyla da dikkat çekiyor. İşte Tuvana Türkay hakkında merak edilen Tuvana Türkay kimdir, Tuvana Türkay hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… Tuvana Türkay kimdir?

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Anne tarafından Kırım Türkü asıllı Erzurum, Trabzon ve Rize kökenli olan oyuncu baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni kökenlidir. 1990 yılında İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde devam etmiştir.

TUVANA TÜRKAY HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Tuvana Türkay 3 Ekim 1990 tarihinde Üsküdar'da dünyaya geldi. Türk oyuncu.

1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir.2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır.

2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştır Ayrıca şarkı sözü ve beste de yapmaktadır.

9 yaşında reklam filmlerinde oynamaya başladı. Tuvana Türkay, Kent Şeker, Türk Telekom, Only Ped, Akbank, Ayyıldız GSM, Kek Reklamı, Coca Cola gibi birçok reklam filminde oynadı. "Akademi Neo"dan oyunculuk dersleri aldı. Bunun haricinde bir sene 1 sene şan ve diksiyon dersleri aldı.

Tuvana Türkay 2012- 2013 yılları arasında milli futbolcu Sercan Yıldırım ile birlikte oldu.Tuvana Türkay , 2014 yılında "Kara Para Aşk" adlı dizide Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Erkan Can, Aytaç Arman, Nebahat Çehre ile birlikte oynadı.

27 Mart 2015 tarihinde vizyona girecek olan "Güvercin Uçuverdi" adlı sinema filminde Atalay Demirci baş rolde oynadı. İlk sinema filminde Atalay Demirci'ye duayen oyuncular Salih Kalyon, Zerrin Sümer, Ali Erkazan, Erdal Tosun ve Ayşen Gruda ve Tuvana Türkay eşlik edecekler.

Filmografi

Sinema

Yıl Yapım Rol Notlar

2013 Eksik Sayfalar Ayşegül Başrol Oyuncusu

2015 En Güzeli Gizem Başrol Oyuncusu

2015 Güvercin Uçuverdi Sema Taşkın Başrol Oyuncusu

2015 Bizans Oyunları (Geym Of Bizans) Ayçörek Hatun Başrol Oyuncusu

2016 Somuncu Baba Aşkın Sırrı Necmiye Başrol Oyuncusu

2016 Sen Sağ Ben Selamet Başrol Oyuncusu

2017 Olanlar Oldu Aslı Başrol Oyuncusu

Televizyon

Yıl Yapım Rol Notlar