Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli? Tuvana Türkay'ın hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli? Tuvana Türkay'ın hayatı ve biyografisi!

Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli? Tuvana Türkay'ın hayatı ve biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Tuvana Türkay, vatandaşların merak konusu oldu. Estetik yaptırıp yaptırmadığına dair açıklamalarıyla kendinden bahssettiren Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç doğumlu, kaç yaşında? Tuvana Türkay Türk mü? Tuvana Türkay'ın sevgilisi kimdir? İşte, Tuvana Türkay hakkında merak edilenler...

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamalarıyla dikkat çeken Tuvana Türkay merak konusu oldu. Estetik iddialarıyla sık sık gündeme gelen Tuvana Türkay, yer aldığı yapımlardaki başarılarıyla da dikkat çekiyor. İşte Tuvana Türkay hakkında merak edilen Tuvana Türkay kimdir, Tuvana Türkay hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… Tuvana Türkay kimdir?

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Anne tarafından Kırım Türkü asıllı Erzurum, Trabzon ve Rize kökenli olan oyuncu baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni kökenlidir. 1990 yılında İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde devam etmiştir.

TUVANA TÜRKAY HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Tuvana Türkay 3 Ekim 1990 tarihinde Üsküdar'da dünyaya geldi. Türk oyuncu.

1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir.2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır.

2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştır Ayrıca şarkı sözü ve beste de yapmaktadır.

9 yaşında reklam filmlerinde oynamaya başladı. Tuvana Türkay, Kent Şeker, Türk Telekom, Only Ped, Akbank, Ayyıldız GSM, Kek Reklamı, Coca Cola gibi birçok reklam filminde oynadı. "Akademi Neo"dan oyunculuk dersleri aldı. Bunun haricinde bir sene 1 sene şan ve diksiyon dersleri aldı.

Tuvana Türkay 2012- 2013 yılları arasında milli futbolcu Sercan Yıldırım ile birlikte oldu.Tuvana Türkay , 2014 yılında "Kara Para Aşk" adlı dizide Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Erkan Can, Aytaç Arman, Nebahat Çehre ile birlikte oynadı.

27 Mart 2015 tarihinde vizyona girecek olan "Güvercin Uçuverdi" adlı sinema filminde Atalay Demirci baş rolde oynadı. İlk sinema filminde Atalay Demirci'ye duayen oyuncular Salih Kalyon, Zerrin Sümer, Ali Erkazan, Erdal Tosun ve Ayşen Gruda ve Tuvana Türkay eşlik edecekler.

Filmografi

Sinema

Yıl Yapım Rol Notlar

  • 2013 Eksik Sayfalar Ayşegül Başrol Oyuncusu
  • 2015 En Güzeli Gizem Başrol Oyuncusu
  • 2015 Güvercin Uçuverdi Sema Taşkın Başrol Oyuncusu
  • 2015 Bizans Oyunları (Geym Of Bizans) Ayçörek Hatun Başrol Oyuncusu
  • 2016 Somuncu Baba Aşkın Sırrı Necmiye Başrol Oyuncusu
  • 2016 Sen Sağ Ben Selamet Başrol Oyuncusu
  • 2017 Olanlar Oldu Aslı Başrol Oyuncusu

Televizyon

Yıl Yapım Rol Notlar

  • 2009 Ayrılık Kevok Başrol Oyuncusu
  • 2010 Nakş-ı Dil Sultan Nakş-ı Dil Sultan Başrol Oyuncusu
  • 2010-2012 Yer Gök Aşk Bade Palalı Hancıoğlu Başrol Oyuncusu
  • 2014 Kara Para Aşk Bahar Çınar Başrol Oyuncusu
  • 2016 Oyunbozan Ece Başrol Oyuncusu
  • 2017 Deli gönül Fatmanur Başrol Oyuncusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Burak Sergen Aslı Bekiroğlu
Spor Ünal Aysal Burak Yılmaz Abdullah Avcı Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli? Tuvana Türkay'ın hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 11:51:58. #1.15#

title